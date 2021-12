SV og regjeringspartiene starter forhandlinger om strømstøtte

SV og regjeringspartiene starter onsdag forhandlingene om strømstøtten. Arbeiderpartiet varsler at en løsning for borettslag med felles strømmåler er på vei.

Forhandlingene starter klokken 16.30 opplyser SVs Lars Haltbrekken til NTB. Han sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

– Vi er opptatt av å prøve å få til en bedre ordning som er mer rettferdig, og det haster, sier han til NTB.

Hastverket kommer av at verken lovverket eller pengebevilgningen er på plass to uker før nyttår. Og kundene har fått løfte om at støtten skal hjelpe dem med regningen som kommer i januar.

Dermed starter forhandlingene selv om regjeringen ennå ikke har levert saken formelt til Stortinget.

Regjeringen har foreslått at staten skal dekke halvparten av strømprisen som overstiger en spotpris på 70 øre per kilowattime (kWh) fra desember i år til mars neste år. Støtten gjelder forbruk opp til 5.000 kWh per måned. Dette skal slå inn på strømregningene som kommer i januar.

Avklaring for fellesstrøm

Men ordningen som ble presentert lørdag, omfattet ikke folk som bor i borettslag og sameier med felles strømmåler.

– Det jobbes med å få en best mulig avklaring. Det kommer fra regjeringen, sier lederen i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Terje Aasland (Ap).

Han sier at prinsippet er at husholdningene skal få hjelp, enten man bor i borettslag eller sameie med felles strømmåler eller har sin egen.

Vil beholde juleferien

Regjeringen vil sende forslaget til strømstøtteordning senest fredag, men det kan komme allerede torsdag, opplyser Aasland.

– Det er en lovsak, noe som betyr at den må være ferdig behandlet og sanksjonert før nyttår, sier han.

En lovsak må behandles to ganger etter bestemte regler. For at Stortinget ikke skal måtte jobbe inn i den planlagte juleferien, må saken behandles første gang senest lørdag og andre gang i det siste møtet før jul på tirsdag.

Aasland har imidlertid håp om at forhandlingene med SV kan være ferdig så raskt at saken kan behandles på fredag.

– Jeg oppfatter at alle partier er positivt innstilt til å behandle denne saken raskt.

Ny nettleie

Et annet spørsmål som uroer mange, er den nye nettleien som skal tre i kraft ved nyttår. Den innebærer at folk som bruker mye strøm på én gang, betaler mer i nettleie.

Onsdag gjorde olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) det klart at regjeringen ikke vil ta initiativ til å utsette den.

– Det er grunn til å tro at mange nettselskaper vil innføre dette systemet uavhengig av om forskriften endres, med den konsekvens at vi risikerer et ulikt system rundt om i landet, skriver hun i et svar til Stortinget, som først ble gjengitt av NRK.

– Galskap

Haltbrekken har omtalt det som galskap å innføre ny nettleie nå, mens Aasland så sent som i forrige uke sa at de vil vurdere en utsettelse. Men nå gjør han det klart at han likevel ikke vil ta det opp i forbindelse med arbeidet med strømstøtten.

– Jeg vil ikke forstyrre strømstøtteordningen, sier han til NTB.

Haltbrekken håper fortsatt at regjeringen vil snu.

– Regjeringspartiene er veldig klar over vår holdning til dette, og jeg forventer at regjeringen hører på oss, men også sine egne på Stortinget, sier han, med henvisning til Aaslands uttalelser, og at også Senterpartiet har sagt de ønsker å utsette den.