Ny årsrekord for strømprisen mandag

Mandag morgen gjør strømprisen i Sør-Norge et usedvanlig høyt byks - for andre gang på en uke når den rekorddyrt nivå.

I den ferske regjeringsplattformen lover Senterpartiet og Arbeiderpartiet «kraftfulle tiltak» for å redusere folks strømutgifter – som har vært skyhøye i høst. Vis mer

Det nye rekordnivået er på 1,32 kroner i kilowattimen i snitt for dagen, ifølge strømbørsen Nord Pool, der strømprisen fastsettes en dag i forveien.

Forrige prisrekord i Sør-Norge var på 1,29 kroner kilowattimen den 13. oktober.

I den dyreste timen mandag mellom klokken 8 og 9 er prisen i prisområdene rundt Oslo og Kristiansand oppe i 2,53 kroner, som er en av årets høyeste timepriser så langt.

Prisen har imidlertid vært noe dyrere tidligere i år. I februar var oppe i 2,57 kroner i noen enkelttimer.

Ifølge sjefanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight, er det flere årsaker til prishoppet man ser mandag, men hovedårsaken må man se til Europa for å forstå:

– Man har en ekstrem høy pris i hele Europa nå. Når man trenger all den kraften man har i Sør-Norge, blir de strukket til de områdene rundt oss, sier Lilleholt.

– Det er lite vind i Norden. Tyskland har heller ingenting å bidra med. De har også lite vind, forklarer han. I Sør-Norge er det dessuten mangel på vannressurser.

Langt billigere på Vestlandet

Som E24 skrev lørdag, er det store variasjoner i strømprisen etter hvor du er i landet. Lørdag var det ti ganger dyrere strøm i Sør-Norge enn i Midt-Norge.

I Bergen er prisen mellom klokken 8 og 9 mandag morgen på 1,31 kroner, altså en betydelig rabatt.

Den siste tiden har Vestlandet ofte hatt samme pris som resten av Sør-Norge. Men Nord-Norge har fortsatt betraktelig billigere strøm, med en pris på 19 øre kilowattimen i timen mellom 8 og 9 mandag.

Denne gang slipper imidlertid Vestlandet noe billigere unna enn resten av det sørlige Norge, med en pris på 1,22 kroner kilowattimen mandag.

Nord-Norge og Midt-Norge får som vanlig billigst strøm, og prisen mandag er på 19 øre kilowattimen i disse prisområdene.

Flaskehalser

Sjefanalytiker Lilleholt forklarer at det ikke er tilfeldig at prishoppet skjer på morgenen mandag. Dette skyldes at strømlasten er større når samfunnet våkner opp og strømmen skrus på. Han sier pristoppen er kortsiktig, men at man kan spare på å være bevisst når på døgnet man bruker strøm.

– Varmtvann og oppvarming er hovedkildene til forbruk. Når det blir mørkere ute er også belysning en kilde. For å spare kan man starte med å dusje smartere, på tider på døgnet hvor prisen er lavere, sier Lilleholt.

– De fleste bruker den strømmen de har bruk for, og da har ikke prisene så mye å si. Men det er kritisk for en gruppe som ikke har mulighet til å bruke pengene bare på strøm, legger han til.

Forskjellene mellom ulike steder i landet har ifølge Lilleholt bare forsterket seg, noe han forklarer med mer regn og vann i Nord-Norge – samt dårlig forbindelser i kraftnettet mellom nord og sør i landet. Dette gir flaskehalser i distribusjonen, som fører til at man ikke får solgt strøm produsert i Nord i Sør.

Thomas Iversen, Forbrukerrådet

– Kan bli kritisk

– Strømprisene er kjent for å variere veldig. Denne typen variasjon skaper en utfordrende situasjon for norske forbrukere, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

– I tillegg nærmer den kalde årstiden seg. Det kan fort få budsjettene til folk til å vakle. Kombinasjonen av høy pris og den perioden av året hvor man bruker mest strøm kan bli kritisk. For familier med stram økonomi, kan det bli ekstra utfordrende i tiden som kommer, tilføyer Iversen.

Han sier at den uforutsigbare og sterkt varierende strømprisen, gjør at fastprisavtaler seiler opp som et bedre alternativ enn tidligere, sammenlignet med spotprisavtalene, som historisk sett kommer best ut.

Anbefaler: Sjekk regningen

Iversen anbefaler alle uansett å sjekke strømpris.no for å se om de sitter på en god avtale. Mange betaler også for unødvendige tilleggstjenester, slik som strømtak, strømforsikringer og grønn strøm.

– Deler av året kan fastprisavtaler gi litt ro i sjelen og være mer økonomisk forsvarlig. Vi anbefaler da avtaler med 6 måneders varighet. Det gir minst mulig risiko, og kan gi mer oversikt og en litt mer forutsigbar vinter.

Norge er delt inn i fem ulike prissoner for strøm, og prisen varierer geografisk avhengig av lokale produksjon og etterspørsel.

– Jeg skjønner det kan fremstå urettferdig når prisene er høye. De ulike stedene bruker og produserer ulike mengder strøm. Brutt ned på enkelttimer kan utslagene være veldig store, sier seniorrådgiver Iversen.