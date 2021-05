Ungdomsparti vil endre boligpolitikken: – Unge blir dobbelt straffet

Som et grep for å dempe prisutviklingen i hovedstaden de siste årene, vil Fremskrittspartiets ungdomsparti (FpU) blant annet fjerne rentefradraget på boliglån. – Et særdeles dårlig forslag, mener Eiendom Norge. Forslaget får heller ikke støtte hos moderpartiet.

VIL HJELPE UNGE: Leder i Fremskrittspartiets Ungdom, Andreas Brännström, kommer med konkrete forslag for å hjelpe unge inn på boligmarkedet. Forslaget om å fjerne rentefradraget på boliglån får blandet mottagelse.

Publisert: Publisert: I dag 10:42

– Vi vil fjerne egenkapitalkravet for alle, ikke bare førstegangskjøpere.

Det sier Andreas Brännström, leder av Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), til E24.

FpU vil også fjerne rentefradraget på boliglån, først for sekundærboliger for å «skape flere arbeidsplasser» – og på sikt ønsker de å fjerne rentefradraget helt.

– I dag kan et selskap investere i eiendom fremfor å ansette en ny snekker, siden man tjener mye på boligprisvekst – uten å bidra med særlig verdiskapning eller arbeidsplasser, forklarer han.

– Dermed kan unge bli dobbelt straffet siden både bolig- og arbeidsmarkedet blir vanskeligere.

DEBATT: Boligprisveksten i Oslo har skutt fart på debatten om boligpolitikken. Nå vil flere partier ha endringer.

I dag får du fradrag for renter du betaler på boliglån i skattemeldingen. Skattebesparelsen av dette fradraget er i 2021 på 22 prosent. Regjeringens utlånsforskrift tilsier at du må ha spart 15 prosent av det boligen koster. Bankene kan avvike fra forskriften i 10 prosent av tilfellene (8 prosent i Oslo).

Brännström mener det er «helt håpløst at staten skal gi folk en gave» ved å tilby rentefradrag på boliglån.

– Man gir rentefradrag med den ene hånden, og tar eiendomsskatt med den andre, vi vil fjerne begge delene, sier han.

Etter sterk oppgang på starten av året, har boligprisveksten i Norge bremset – den nominelle prisveksten i april var kun 0,2 prosent.

I Oslo fortsatte boligprisfallet som startet i mars, med en ny nominell prisnedgang på 0,6 prosent i april.

Ungdomspartiet har fått gjennomslag hos moderpartiet for å fjerne egenkapitalkravet, og skal utfordre på landsmøtet i Fremskritstspartiet om rentefradraget denne helgen.

Får støtte av Venstre

Nylig gikk også Venstre inn for å forandre boligpolitikken med ønske om å fjerne både egenkapitalkravet og dokumentavgiften for førstegangskjøpere.

I tillegg vil partiet fjerne rentefradraget for boliglån.

– Dette vil være positivt for de unge som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet i dag. Det har vært for gunstig å investere i bolig og det rammer skjevt da det er noen som ikke har mulighet til å kjøpe bolig, uttalte Venstre-leder Guri Melby.

Partiet vedtok også å fjerne kravet om egenkapital på bolig for førstegangskjøpere, skriver Aftenposten.

Statssekretær Geir Olsen tror dog ikke at forslagene vil ha stor effekt på boligmarkedet i prispressende Oslo.

– Vi har ingenting som tilsier det, og vi ser at bankene bruker fleksibilitetskvoten sin på førstegangskjøpere, og at det ikke er færre som kjøper nå enn før kravet om egenkapital ble innført, forklarer han.

FORESLÅR ENDRINGER: Venstre gikk på landsmøtet i april inn for å fjerne rentefradrag på boliglån og egenkapitalkravet for førstegangskjøpere. Her ved partileder Guri Melby.

Frp: – Forslaget kan virke mot sin hensikt

Hans-Andreas Limi, finanspolitisk talsmann i Frp, er ikke enig i at å fjerne rentefradraget på boliglån vil gjøre det lettere for førstegangsetablerere.

– Det kan virke mot sin hensikt, og tvert om bidra til at det blir vanskeligere for mange å eie egen bolig fordi netto renteutgifter øker og krav til tilbakebetalingsevne og inntekt skjerpes, men vi respekterer at FpU har et annet syn, sier han.

– Hvordan ønsker dere å tilrettelegge for unge førstegangsetablerere?

– Vi ønsker at bankene vektlegger tilbakebetalingsevne i større grad, og vil gi dem fleksibilitet til det, sier Limi.

UENIG: Hans-Andreas Limi i Fremskrittspartiet ønsker å tilrettelegge for unge førstegangsetablerere, men er uenig i forslaget fra Fremskrittspartiets Ungdom.

Fremskrittspartiet vil også å se på tilbudssiden på boligmarkedet, særlig i Oslo-området.

– Vi må legge til rette for bygging av flere boliger. Det er et politisk skapt problem at man regulerer for lite til boligbygging, og at fylkeskommunene og staten overstyrer kommunenes utbyggingsplaner, forklarer han.

Dette ønsker Fremskrittspartiet Mindre overstyring av kommunale planer

Forenklinger i plan- og bygningsloven

Redusert dokumentavgift

Fjerne eiendomsskatten

Større fleksibilitet i egenkapitalkravet

Lettelser i boliglånsforskriften

Debatt om BSU-ordningen Vis mer vg-expand-down

Meglersjef: – Et særdeles dårlig forslag

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, mener tiltak må tilpasses de som i dag står utenfor boligmarkedet.

– Det er et særdeles dårlig forslag, spesielt om det kommer fra et ungdomsparti. Dersom vi ser på den samlende boligbeskatningen er det ingen tvil om at rentefradraget er viktig for de unge. Yngre trenger gjerne størst lån, da kan forslaget i realiteten ramme dem, sier Lauridsen til E24.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen, vil beholde rentefradraget for boliglån.

Lauridsen tror ikke forslaget vil føre til større prisendringer, men at det kan bli en «vridning i hvem som kjøper opp eiendom».

– Fjerning av rentefradraget vil svekke kjøpekraften til de som trenger store lån for å kjøpe bolig, og det vil styrke kjøpekraften til de som har en bedre kapitalsituasjon.

