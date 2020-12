Avgjøres i dag: – Strand kommune kutter i formuesskatten fra 2022

Strand kommune kutter formuesskatten fra 0,70 til 0,45 prosent. Ordføreren håper det vil skape debatt.

Bø kommune i Nordland kuttet den kommunale andelen av formuesskatten fra 0,70 til 0,20 prosent. Det førte til at «skatteflyktninger» tok med seg 2,7 milliarder i formue til kommunen.

Nå vurderer andre å følge etter.

– Vi vedtar kutt for 2022, sier ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) i Strand kommune til E24.

Strand kommune setter ned formueskatten til 0,45 prosent i 2022 og senker dermed formueskatten med 25 prosent.

– Vi hadde først tenkt til å gjøre det i 2021, men vi ser at vi trenger å sjekke ut alle virkningene, sier Lauvsnes.

Det er snakk om å kutte kommunens andel av formuesskatten fra 0,7 prosent til 0,45 prosent.

– Jeg håper folk som har formue og lyst til å skape noe i et lokalsamfunn har lyst til å flytte og oppleve Strand kommune som en kommune som gjerne vil ta imot de.

Lauvsnes sier kommunen ikke sikter seg inn på noen spesielle tilflyttere, for eksempel tilflyttere fra oljebyen Stavanger 30 minutter unna.

– Vi ønsker alle velkomne, om så fra Oslo eller Finnmark, sier Lauvsnes.

Ønsker nasjonal debatt

Starter dere nå et kappløp mot bunnen, hvor alle kommuner til slutt må kutte i formuesskatten?

– Jeg tenker at det bare vil vise at alle synes dette er fornuftig, hvis alle ender med å innføre kutt i formuesskatten. De som gjør det, gjør det jo fordi de tenker det er riktig, sier Lauvsnes.

Ordføreren sier hun ønsker en debatt rundt formuesskatten velkommen, og vil helst at det skal være en stor diskusjon på nasjonalt nivå.

– Jeg ønsker at det fokuseres på formuen som et middel til å skape arbeidsplasser, og ikke gjøre dette til en fattig-rik-debatt.

Opposisjonen sterkt imot

Det endelige budsjettforslaget stemmes på i kommunestyremøtet til Strand i kveld klokken 16.00. Posisjonen, bestående av Høyre, Venstre, KrF, Frp og Bygdelista Tau og Nordbygda, varsler at de stemmer for forslaget.

Overfor E24 kaller MDG kuttet «krampaktig og desperat», mens Sp kaller det «gambling med fellesskapets midler», Ap ønsker heller ikke kutt og SV er ikke veldig positiv.

– Strand har ikke den samme utfordringen som Høyre-styrte Bø i Vesterålen, som opplever fraflytting, sier Alf Henning Heggheim, gruppeleder i Senterpartiet i Strand kommune.

Ifølge Senterpartiets gruppeleder må kommunen få tak i minst 55 tilflyttere med over 100 millioner kroner i formue for at budsjettet skal komme i balanse.

– Dette er gambling med fellesskapets midler. Stabile og gode tjenester og gode rammebetingelser for næringslivet har nok mye større betydning enn kortsiktig kreativ tenking rundt formuesskatt, sier Heggheim.

Karianne Sørbø, gruppeleder for MDG i Strand, mener ikke dette er tiden for impulsive hasteavgjørelser.

– Avgjørelsen baserer seg på en foreløpig helt udokumentert innflyttingstro. Så lenge innflyttingsfesten lar vente på seg, ønsker vi på best mulig måte å sikre de viktige inntektene som formuesskatten utgjør, sier Sørbø.