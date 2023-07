Sylvi Listhaug: – Amatørmessig

Frp-leder Sylvi Listhaug retter hard kritikk mot Ola Borten Moe, i kjølvannet av E24s avsløringer om brudd på habilitetsreglene. Hun mener dette «nok en gang» stiller regjeringen i et dårlig lys.

HARD KRITIKK: Sylvi Listhaug langer ut mot statsråd Ola Borten Moe.

– Det burde være elementært at man ikke kan drive med aksjehandel i et selskap og samtidig være med på å behandle saker om det samme selskapet i regjering, sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Hun mener dette stiller Jonas Gahr Støre som leder for regjeringen i et dårlig lys.

– Nok en gang ser vi at det ikke er kontroll på grunnleggende spilleregler. Dette er nok en sak som svekker Støres autoritet som regjeringssjef, legger Listhaug til.

E24 har siden tirsdag morgen ventet på svar fra statsminister Jonas Gahr Støre om saken. Statsministerens kontor har svart at statsministeren er på ferie, og foreløpig ikke har hatt mulighet til å svare.

Senterparti-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum har heller ikke svart på E24s spørsmål om han fortsatt har tillit til Ola Borten Moe. Også Vedum er på ferie og trenger mer tid til å svare, får E24 opplyst fra statssekretær Lars Vangen.

– Pinlig

Listhaug retter hard kritikk mot Borten Moe.

– Det er skuffende at Borten Moe som erfaren statsråd gjør denne type feil. Dette fremstår som nok en alvorlig sak, der statsråder ikke skjønner sin egen rolle, sier hun til E24.

– Det er pinlig å se hvor amatørmessig regjeringen fremstår når det gjelder helt grunnleggende spilleregler, enten det er snakk om habilitet eller aksjehandel, sier hun videre,

Borten Moe sier han er «uhyre lei seg», har lagt alle kortene på bordet og ønsker å rydde opp.

Venstre: - Grov og alvorlig sak

Næringspolitisk talsperson i Venstre, Alfred Bjørlo, kaller det “en uvanlig grov og alvorlig sak” som “viser en oppsiktsvekkende mangel på forståelse i regjeringen Støre av den viktige funksjonen habilitetsregelverket har”.

- Dette er det tredje alvorlige bruddet på habilitetsregelverket fra Støre-regjeringens statsråder på veldig kort tid. Man kan spørre seg om Støre og hans apparat i det hele tatt har noen rutiner for å unngå at statsrådene bryter habilitetsregelverket.

Bjørlo sier videre at “det virker som det er fritt fram for statsrådene til å gjøre hva de vil”.

- Denne ukulturen må ryddes opp i øyeblikkelig.

Bjørlo mener også at folkets tilling til regjeringen blir svekket, og han sier han “forventer” at statsminister Støre rydder opp i saken lynraskt og sørger for en storrengjøring i hele regjeringsapparatets holdning til habilitetsreglene”.

Alfred Bjørlo mener «ukulturen» i regjeringen må ryddes opp i «øyeblikkelig».

Brøt habilitetsreglene

Borten Moe sier han brøt regjeringens habilitetsregelverk da han i januar deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Uken før kjøpte Borten Moe aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Gruppen eier indirekte 25 prosent av Nammo, gjennom den finske våpenleverandøren Patria.

Han sier departementet hans mottok dokumenter om Nammo-saken dagen før møtet, og han ikke tok ordet da saken ble diskutert i regjeringen.

– Det ble banket gjennom uten min hjelp, sier han.

– Før det har jeg ikke hatt noen kjennskap til denne saken. Ikke snakket med noen om det. Ikke vært med på noen drøftelser om det. Null kjennskap.

Borten Moe brøt igjen habilitetsregelverket da han deltok i et møte i regjeringen 30. mars 2023, der regjeringen økte rammen for kontrakten med Nammo.

Borten Moe sier også at andre aksjekjøp han har gjort de siste årene, i Kongsberg Gruppen, gjødelsprodusenten Yara og den midtnorske banken Sparebank1 SMN, var brudd på regjeringens retningslinjer for handel med aksjer.

Ønsker å fortsette

Innrømmelsen kom etter at E24 tidligere i uken stilte Borten Moe en rekke spørsmål om mulige interessekonflikter i forbindelse med at han kjøpte aksjer i Kongsberg Gruppen 5. januar i år.

I juli i år kjøpte han på nytt aksjer i Kongsberg Gruppen, for i overkant av 467.000 kroner

Han sier han nå solgte alle aksjene i Kongsberg Gruppen, Yara og Sparebank1 SMN torsdag denne uken, og har delt en oversikt over aksjehandlene sine med E24.

Borten Moe sier han ønsker å fortsette som statsråd, men at det forutsetter at han har tillit.

– Den tilliten er det andre som avgjør, sier han.