Kronen svakest blant toppvalutaer hittil i år

Et svakt år for den norske kronen fortsetter, og den gjør det nå svakest blant verdens toppvalutaer.

Målt mot dollar er den norske kronen svakest blant G10-valutaene, melder Bloomberg.

Kronen er en av G10-valutaene G10-valutaeneG10-valutaene er en betegnelse for de ti mest handlede valutaene i verden. Valutaene som inngår er: Dollar fra USA, Australia, New Zealand og Canada, euro, britiske pund, yen, sveitsiske franc og norsk og svensk krone, verdens mest handlede valutaer.

Blant dem er kronen den svakeste hittil i år målt mot dollar, ifølge Bloombergs indeks. Der har den norske kronen en målt nedgang på 9,44 prosent siden årsskiftet.

Søndag koster én dollar 10,82 kroner.

Til sammenligning er det britiske pundet den sterkest målte av G10-valutaene. Den er opp 5,22 prosent mot dollaren, ifølge Bloombergs indeks.

Ellers på pallplassen blant de svakeste G10 valutaene er den japanske valutaen yen, som er ned 8,75 prosent mot dollaren, og New Zealand sin dollar, som er ned 3,26 prosent mot sin amerikanske motpart.

– Vi må bare vente

– Vi er inne i en brytningstid på veldig mange fronter nå hvor markedene fremdeles er veldig usikre på den fremtidige retningen på renten, i den forstand at vi ikke har kommet til det stedet enda hvor man ser for seg en normalisering, sier Nils Kristian Knudsen, valutastrateg i Handelsbanken til E24.

Knudsen mener vi dermed er inne i en lengre periode hvor kronen vil være svak.

Ettersom det første halvåret har vært preget av en kraftig renteoppgang man enda ikke er helt i mål med, forklarer Knudsen at dette i utgangspunktet er negativt for den norske kronen.

– Kronen er jo heller en valuta som gjør det bra når det er medvind, og det er det ikke nå.

Knudsen viser til det svake vekstbildet, og hvordan vi ser dette bildet ellers i Europa, blant annet med PMI-tall fra Europa og renteøkning i Storbritannia.

– Dette er påminnelser om at vi er inne i en periode hvor vekstbildet er svært usikkert og hvor renten er på vei opp. Den kombinasjonen er krevende, og det smitter også over på de globale markedene som blir mer risikoavers.

– Blir liggende litt under press

Et godt bilde på situasjonen mener Knudsen er råvaremarkedene, og særlig oljemarkedet.

– Der er bildet så svakt at Saudi-Arabia og Opec+ Opec+Opec er en internasjonal handelsorganisasjon bestående av 13 oljeeksporterende land. Opec+ er en gruppe bestående av 23 land, med de 13 Opec landene som kjerne, som jevnlig møtes for å diskutere oljemarkedet. landene har sett seg nødt til å stramme tilbudet for å holde prisen oppe.

– Så kan man si at da er jo ikke prisen så lav, men det er jo fordi tilbudet reguleres. Hadde ikke det blitt gjort hadde prisen sannsynligvis blitt svekket.

– Samlet sett er dette dekkende for den utviklingen som har vært det siste året. Derfor er kronen usikker. Man føler det kommer mer og derfor blir den liggende litt under press, forteller Knudsen.

Kronen er heller ikke alene om dette, som Knudsen påpeker.

– Det ikke bare norsk krone som er under press. Man kan for eksempel se over til Sverige, som også har en svak krone om dagen. Markedene foretrekker de mer tradisjonelle og trygge valutaene, slik som dollaren.

– Dette er et godt bilde på på hvordan valutamarkedet er, og hva aktører foretrekker i dagens markedssituasjon.

Vi er fortsatt i en usikker situasjon en stund til tror Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken.

– Mye har endret seg

– Hvordan kan vi få en endring?

– Hvis vi skal se en endring i kronen så må vi også ha en endring i rammevilkårene, og da er det gjerne i form av at man ser at rentetoppen er her og at renten kan begynne å gå ned. Da blir markedene mer optimistiske igjen.

– Så lenge vi ikke er der så må vi forvente at kronen både svinger mer og i perioder kan gå en god del svakere også, det er fullt mulig, fortsetter Knudsen.

Han påpeker at det ser ut som at selve rentetoppen har dratt seg litt ut i tid, og peker særlig på USA.

– Mye har endret seg på bare noen måneder. Vi trodde at det etter hvert ville være over, men nå ser det ut til at markedet priser en rentetopp i USA først en gang i oktober eller november.

Dermed vil det være en periode med usikkerhet fremover, og det vil ta lengre tid før situasjonen begynner å normalisere seg, mener han.

– Frem til vi kommer oss forbi den perioden, og til vi får signaler fra markedene, særlig om at inflasjonen oppfører seg mer slik vi vil, da vil situasjonen prege kronen.

– Jeg tror nesten vi må vente frem til da, og det er vanskelig å si når den tiden kommer, avslutter Knudsen.

Renteøkningen hjalp ikke

Sist torsdag ble styringsrenten hevet med 0,5 prosentpoeng av Norges Bank, som betyr at styringsrenten nå er på 3,75 prosentpoeng.

Som et resultat styrket kronen seg med rundt 12 øre. Senere falt den igjen tilbake, og også lenger ned.

– Isolert sett så hjalp rentehevingen og bidro til sterkere krone, også var det faktorer som Norges Bank ikke har kontroll over som bidro til svakere krone, sa valutastrateg Bjørn Roger Wilhelmsen i Nordkinn til E24 da.

Wilhelmsen trakk blant annet frem den britiske sentralbanken som senere overrasket med dobbel renteheving selv.

– Det bidro til høyere renteforventninger ellers i Europa, forklarte Wilhelmsen da.