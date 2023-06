Obos-prisene falt 0,7 prosent i mai: – Større enn ventet

Norges største utbygger sier de er overrasket over hvor stor nedgangen i boligprisene var i forrige måned.

FALLER: Obos-prisene har falt i mai.

I Oslo falt prisene 1,2 prosent.

Prisene har steget fire måneder på rad. Dette til tross for at økonomer har spådd et boligprisfall i 2023.

I maimåned kom det en knekk. Det til tross for at mai vanligvis er en sterk måned.

– Det normale er at Obos-prisene stiger denne måneden. Vi må tilbake til 2017 sist det var prisfall i mai. Det er for tidlig å si om dette varsler et skifte i boligmarkedet, men vi har ventet på at renteøkningene og de høye levekostnadene skulle begynne å bite, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

Obos venter nå en svakere utvikling enn det som er normalt for sommeren og høsten.

Svakere enn ventet

Hans Anders Skjølberg, administrerende direktør i Obos Eiendomsmeglere, sier i en pressemelding at prisnedgangen i mai var større enn ventet.

– Vi har ventet prisnedgang siden januar, men dette var mer enn vi hadde trodd på forhånd. Vi opplever markedet som velfungerende, men det er prissensitivt, sier han.

Videre tror han volumet i markedet vil øke fremover.

Ikke overrasket

Senior makroanalytiker i Prognosesenteret, Daniel Lund, mener utviklingen er omtrent som de har sett for seg.

– Det er ikke overraskende at det kommer en litt svakere utvikling. Første kvartal har vært sterkere enn ventet, kanskje grunnet utlånsforskriften, sier Lund.

Utlånsforskriften strammet inn hva man kunne få i finansiering fra bankene. Lund tror rentehevingene nå begynner å treffe markedet. Men dette mener han vil snu etter hvert.

– Det kan være at det er rentene som begynner å bite. Etterspørselssiden kommer til å dra ned prisene fremover. Det kan hende vi får en nedtur i bruktboligprisene også nasjonalt framover, men lav boligbygging vil føre til sterkere prisvekst igjen litt lenger frem, sier han.

Godt volum

Maimåned er tradisjonelt en sterk boligmåned, men med rentehevinger og sterk inflasjon kan det se ut som boligtallene omsider bremser.

I snitt har prisene i Oslo steget med 1,2 prosent i mai de ti siste årene.

De tolv siste månedene har prisene i Oslo falt 1,9 prosent.

På landsbasis er prisene ned 1,9 prosent de tolv siste månedene.

Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 78 664 kroner i Oslo i mai, og 67 956 kroner på landsbasis.

Det ble omsatt omtrent like mange OBOS-boliger i Oslo i mai i år som i mai 2022, men seks prosent færre enn snittet for denne måneden de siste fem årene.