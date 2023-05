Venter fortsatt høy inflasjon: – Man flotter seg ikke i sommer i hvert fall

Det er ventet at prisveksten vil holde seg høy når nye tall legges fram på onsdag. – Fortsatt altfor høyt, sier sjeføkonom.

40 år gamle Sindre Brun-Follerås har merket at «alt» har blitt dyrere, men er foreløpig ikke bekymret.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

40 år gamle Sindre Brun-Follerås sitter i sola på Youngstorget i Oslo. Han har merket seg prisstigningene de siste året, men bekymrer seg ikke for mye foreløpig. Likevel har han iverksatt noen tiltak.

– Prisene har jo gått opp på alt egentlig. Strøm, bensin, mat og boliglån. Jeg prøver å bli mer bevisst, noe som ikke er noen krise i seg selv. Jeg prøver å unngå de unødvendige kjøpene man gjør bare fordi man har lyst, sier Brun-Follerås, som jobber i helsesektoren, til E24.

Når nye inflasjonstall legges fram på onsdag, er det ventet at prisnivåene fortsatt vil være høye.

Svak nedgang

– Vi tror på en liten nedgang i kjerneinflasjonen kjerneinflasjonenKjerneinflasjon et inflasjonsmål som ekskluderer visse størrelser. Normalt justerer man for avgiftsendringer og utelater energivarer fra beregningene., men den vil fortsatt være altfor høy, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, til E24.

Fra mars 2022 til mars 2023 steg kjerneinflasjonen med 6,2 prosent, og DNB tror den kommer til å gå ned til 6,1 prosent i april. Den samlede prisveksten anslår de vil ligge på 6 prosent.

Norges Bank jobber for en kjerneinflasjon på rundt to prosent over tid.

Også Handelsbanken tror på svak nedgang i kjerneinflasjonen.

– Vi er inne i en fase der økonomien stagnerer mer. Særlig privat forbruk legger en demper på aktiviteten fremover, sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Det er ventet at prisveksten vil svekkes i løpet av 2023.

Les også DNB er første storbank til å heve boliglånsrenten

Mindre fart

Denne våren ligger lønnsoppgjøret an til å bli høyere enn ventet, men selv hvis det blir reallønnsvekst, er det ventet at fortsatt stigende renter bidrar til å svekke kjøpekraften.

– Selv hvis vi får en situasjon med marginal oppgang med reallønnsvekst, vil regnestykket likevel gå i minus hvis Norges Bank fortsetter å øke renten, sier Hov i Handelsbanken.

– Det kommer til å bli en forbruksbrems i år, og norsk økonomi vil sakke farten, sier Haugland.

I mars steg inflasjonen målt ved konsumprisindeksen (KPI) med 6,5 prosent fra samme tid i året før. Fra februar til mars falt prisene på matvarer og alkoholfrie varer med 1,7 prosent, noe Statistisk sentralbyrå (SSB) knyttet til lavpriskjedenes prisgrep.

Haugland i DNB Markets tror den samlede prisstigningen vil gå kraftig ned i løpet av 2023.

– Det er det all grunn til å tro. Selv om kronesvekkelsen bremser nedgangen, er det grunn til å tro at den samlede inflasjonen skal mye ned. Samtidig tar lønnsveksten seg kraftig opp. Det er gode nyheter for folks kjøpekraft at reallønningene vil stige.

– Men det er også sånn at rentene vil stige videre, og derfor vil man ikke få så mye glede av det, sier Haugland.

Les også Sjeføkonom mener kronesalget ikke fungerer: – Den vil svekkes videre

Påvirker ikke rentene

Torsdag forrige uke hevet Norges Bank renten med 0,25 prosentpoeng til 3,25 prosent. Det er det høyeste nivået siden 2008. For bare ett år siden lå renten på 0,75 prosent.

Inflasjonsanslagene til DNB Markets og Handelsbanken ligger tett opp til hva Norges Bank selv har i sine prognoser.

– Hvis vi får rett, vil det altså ikke tilsi at Norges Bank gjør noen nye vurderinger med tanke på rentesettingen, sier Haugland.

Flere banker satte mandag denne uken opp boliglånsrenten etter at Norges Bank hevet styringsrenten.

Les også DNB og Nordea hever boliglånsrenten

Sindre Brun-Follerås sier det ikke blir en sommer der man flotter seg.

– Man flotter seg ikke

Brun-Follerås sier det hjelper lite å bekymre seg, uansett om det er knyttet til utfordringer man får gjort med eller ikke.

Når det gjelder sommeren, sier han at han er heldig som liker seg i nærområdet der han bor i Oslo. Siden starten av året har kronen også svekket seg svært mye.

– Man flotter seg ikke i sommer i hvert fall, sier han.