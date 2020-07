Regn og varme gir gode avlinger på jordene

KLØFTA (Aftenposten/E24): De aller fleste bøndene i Sør-Norge har hatt en drømmesommer. Nordover har det gått dårligere.

I år ser Lars Egil Lautens kornåker mye bedre ut enn i tørkesommeren 2018. Vis mer Paal Audestad

Publisert: Publisert: 16. juli 2020 19:46

For to år siden hadde den tørkerammede bonden Lars Egil Lauten (49) på Kløfta besøk av statsministeren, landbruksministeren og et samlet pressekorps. Det var krise i landbruket.

Lautens kornåker var et sørgelig, pistrete skue etter uker med tørke.

I år står byggaksene tett og strutter optimistisk i Lautens åker. Jorden er fuktig. Bygget er av typen «Fairy Tale» (eventyr).

– I år har jeg en utrolig tett og frodig åker. Vi sådde tidlig i april og fikk gode vekstforhold i mai, sier han.

Lauten drar frem det gamle ordtaket «Mai kulde gjør bondens lader fulle».

– Kaldt vær i mai gir mange skudd fra hvert frø. Kornavlingen ser ut til å bli bedre enn i et normalår, sier han.

Forskjell på nord og sør

Det ser svært bra ut på norske jorder i år, vel å merke sør for Dovre. Men kald mai førte til dårlig blomstring for frukt og bær.

I Trøndelag og Nord-Norge lå snøen inn i mai. Der blir avlingene dårligere enn i sør.

Fikk regn i grevens tid

Einar Strand er fagkoordinator for korn i serviceorganisasjonen Norsk Landbruksrådgiving. Han drar et skille mellom Norges to korndistrikter. Trønderne har rundt en femtedel av kornarealet i Norge, resten er stort sett på Østlandet.

– Det ser veldig bra ut på Østlandet. Kornet som ble sådd i april og mai har hatt gode forhold for spiring og vekst, sier han.

Utover i juni var kornbøndene på vei mot et tørkeår. – Men vi fikk regn rundt 20. juni, og det var i grevens tid, sier Strand.

I Trøndelag står det dårligere til.

– Der fikk ikke bøndene sådd før rundt 20. mai. I tillegg har det vært tørt der. Avlingene i Trøndelag vil nok ligge under et normalår, sier han.

Samlet sett tror Strand at 2020 blir litt dårligere enn fjoråret, som var et svært godt kornår.

Les også Nybø: Matvareforsyningen har fungert godt under coronautbruddet

Korn til baking best

Felleskjøpet er bøndenes samvirkeorganisasjon for omsetning av korn. Administrerende direktør Eli Reistad følger med på det som skjer i åkeren.

– På Østlandet ser det så langt ganske bra ut, men med lokale variasjoner. Vi må huske på at modning og høsting av kornet gjenstår, så fasiten kjenner vi ennå ikke, sier hun.

Strand vil unngå mye regn frem til høstingen i august.

– Som alltid er vi avhengig av godt høstvær for å få kornet i hus. Med mye regn kan vi fortsatt få store avlinger, men kvaliteten blir dårligere. Da går hveten til dyrefôr i stedet for til baking, sier han.

Bygg av typen «Fairy Tale» (eventyr) har hatt en god vår og sommer på Kløfta. Vis mer Paal Audestad

Slår tre ganger i sommer

For Lauten på Kløfta betyr melkeproduksjonen mer enn kornet. Han har 70 melkekyr og rundt 190 storfe som krever sitt fôr.

– Gresset gror veldig bra i år. Jeg er allerede i gang med andreslåtten, sier han.

Rundballene ligger i store stabler rundt fjøset. Lauten regner med å slå tre ganger i år og øke gårdens beredskapslager av fôr. En ny tørkesommer kan komme.

Fagkoordinator for grovfôr Ragnhild Borchsenius i Norsk Landbruksrådgiving sier gressavlingene blir svært gode i Sør-Norge. I fjellbygdene, Trøndelag og Nord-Norge ser det verre ut.

– Snø i mai gjorde at bøndene i nord kom sent i gang, sier hun.

Lars Egil Lauten regner med å slå tre ganger i år. Det blir mange rundballer. Vis mer Paal Audestad

Bra for grønnsaker

Men landbruket er mye mer enn korn og melk.

– Grønnsaker har hatt veldig gode vekstforhold i juli. Bøndene har sluppet mye arbeid med vanning, sier Elisabeth Morthen i Gartnerhallen, samvirkeforetaket for produsenter av frukt, bær, grønnsaker og poteter.

2020 ser ut til å bli et svært bra år for grønnsaker.

– Mange fikk plantene tidlig i jorden og en god start på sesongen, sier Morthen. I nord var det ikke slik. Snøen lå lenge.

En varm juni fikk riktignok fart i sakene både på jordene og i veksthusene.

– Vi hadde nesten 50 prosent høyere tomatproduksjon i juni, sier Morthen.

Les på E24+ (for abonnenter) Nasjonalt mål om meir norske grønnsaker, men då må forbrukarane styrene unna billig import

Svakt for frukt og bær

Mens kald mai var bra for kornbonden, var det motsatt for dem som driver med frukt og bær. Her blir det relativt dårlige avlinger i år.

– Generelt ser det så langt ut til å bli et greit år, men med noen unntak, sier daglig leder Morten N. Andersen i Grøntprodusentenes Samarbeidsråd.

Unntakene er frukt, jordbær og bringebær.

Epler er desidert størst innen frukt, og prognosene tyder på at epleavlingen blir rundt 25 prosent lavere enn i fjor. For plommer er det enda verre, med omtrent en halvering.

Les også Alle utenlandske sesongarbeidere i landbruket får reise inn i Norge igjen

Problemer med arbeidskraft

Mange produsenter har hatt problemer med å få inn utenlandsk arbeidskraft på grunn av koronaen, særlig hvis den kommer fra land utenfor Schengen-samarbeidet.

– Vi forventer cirka 70 prosent jordbæravling sammenlignet med et normalår, sier Morthen i Gartnerhallen.

Mangel på arbeidskraft og smitteverntiltak har gitt økte kostnader og redusert kapasitet til å høste avlinger.

– Men for grønnsaker hjelper det at avlingene blir gode og at kostnadene til vanning blir redusert, sier hun.

Kornbonde Lauten håper han slipper å vise statsministeren en uttørket åker på nytt. Men han vil gjerne diskutere landbrukspolitikk.

– Hun er velkommen tilbake hit.