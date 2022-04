Norske strømpriser stiger etter russisk gasskutt

Foreløpige strømpriser for resten av 2022 og neste år skvatt opp onsdag morgen etter at Russland kuttet gasstilførselen til Polen og Bulgaria.

STRØMSTØTTE: Det kan ses ut til at vi får bruk for strømstøtten i lang tid fremover, for nå skyter kraftprisene for levering fremover, i været.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Det opplyser flere eksperter VG har snakket med. Det betyr at du kan komme til å merke det allerede på strømregningen for mai.

– Markedet åpnet med at strømprisen gikk opp fire-fem øre for resten av dette året og 3,5 øre for neste år. Det skyldes at europeiske strømpriser blir høyere fordi gasskraftkostnadene blir høyere da markedet er usikker på om man faktisk får gassleveranser fra Russland fremover, sier Andreas Myhre, direktør krafthandel i Entelios, som er heleid av Agder Energi.

Mens vi snakker onsdag morgen sier han at det ser ut som om gasskraften fra Russland til Polen flyter igjen, selv om statlige russiske oljeselskapet Gazprom tidligere onsdag opplyste at de har stanset sine leveranser av gass til Polen og Bulgaria som følge av at de to landene nekter å betale for gassen med russiske rubler.

Energidepartementet i Bulgaria sier at den foreslåtte betalingsløsningen Gazprom har lagt frem, betaling i rubler, er et brudd av kontrakten.

EU fikk i fjor rundt 40 prosent av gassen sin fra Russland, og kommisjonens president Ursula von der Leyen sier omtaler onsdag Russlands gass-stans som «utpressing», og kaller grepet «uberettiget og uakseptabelt».

Andreas Myhre, direktør krafthandel i Entelios

Russland vil ha betalt i rubler for å begrense innvirkningene av de økonomiske sanksjonene og styrke rubelen.

– Putin vifter med kortene

Myhre forteller at markedet alltid er fremoverskuende og ser for seg forskjellige scenarioer.

– Nå blir det mer sannsynlig for at det blir en «cut off» og derfor stiger prisene. Strømregningen for mai vil bli påvirket av dette hvis det holder seg, legger han til.

Ifølge Myhre har tyske strømpriser med leveranse neste år økt syv prosent siden tirsdag, mens norsk strøm levert neste år gikk opp fem prosent onsdag morgen før det falt litt tilbake.

– Den delen som er relatert til kraftkostnaden ble fem prosent dyrere etter dette grepet. Putin vifter med kortene sine, sier Myhre.

Han legger til at prisene kommer til å øke enda mer hvis Russland også stanser gassen til Tyskland.

Kan øke fra 0 til 50 øre

Også Tor Reier Lilleholt, analysesjef i Volue Insight, kan fortelle at strømprisene for neste år har begynt å løfte seg etter at Putin strupte gasstilførselen.

– Det kan bety alt fra null til femti øre og spørsmålet er hvor lenge det varer. Den usikkerheten som kommer nå vil løfte strømprisen over lengre tid. Det begynner bli kritisk for neste vinter hvis ikke skjer noe med værbildet, sier Lilleholt med tanke på at det ikke har regnet skikkelig på mange måneder i Sør-Norge og at det er lite snø i fjellet til å fylle norske vannmagasiner når vårsmeltingen kommer i gang.

Men han mener kraftprisene i Norge tross alt vil stige mindre enn i resten av Europa som følge av kutt i russisk gass og at mye av risikoen allerede er priset inn.

– I forbindelse med Ukraina-krisen har prisene i Sør-Norge steget med en krone. De var en krone før (krigen, red.anm.) og tendensen var fallende, men den siste halvannen måneden har de steget en krone utelukkende som en konsekvens av konflikten og prisene på gass. Nå har prisene for neste år begynt å løfte seg, sier Lilleholt.