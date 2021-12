Vis mer

Strømvinteren kan sette varige spor

Staten bør bla opp store beløp til strømkundene. Hvis ikke, kan kraftregimet vakle.

Sindre Heyerdahl Kommentator

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning.

Nei, nei gutt, dette må bli slutt. Ikke storme inn i stua før du har tatt på deg lua. Glemte du det rent? Det var ikke pent.

Salige Margarethe Munthe får ha oss unnskyldt. Med en liten preposisjonsendring er hennes barnesangtekst snudd på hodet. Men også tilpasset vår tid. Og vår vinter.

For vi er nok flere som nå beholder litt mer klær på, selv innendørs. Ikke alle kan eller vil holde stuetemperaturen på det lunkne og komfortable 20-tallet lenger.

Ikke når det bokstavelig talt koster skjorta.

Norge er et vannkraftland. Vi pleide å telle kilowattimer i ører. Nå teller vi i kroner. Om vi inkluderer nettleien og avgifter, koster mange dager oss flerfoldige hundrelapper.

Men der folk, gårder og bedrifter nå lider under helt usedvanlige priser, er det selvsagt også noen som skuffer inn enorme beløp. Fremfor alt er det egentlig oss alle.

For det er jo det offentlige som eier det meste av kraftproduksjonen. I år kan staten hente 11 milliarder kroner mer enn normalt på skatter, avgifter og utbytte herfra. Og målt mot lavprisåret 2020, blir merinntekten for stat og kommuner totalt 39 milliarder kroner. Iallfall om et regnestykke fra Energi Norge holder stikk.

Staten drar også blant annet inn store ekstra momsinntekter på vinterstrømregningene. Bare dette er mer enn nok til å fullfinansiere lettelsen i elavgiften som kommer i januar.

Les også NVE: Strømprisene i forrige uke var de høyeste på ti år

Les på E24+ Vil strømprisene gi oss høyere lønn?

Og trolig nok til å finansiere de ekstra strømlettelsene regjeringen lanserte onsdag. Her får studentene litt, det meste som lån. I tillegg blar staten opp 600 millioner kroner til mottagere av bostøtte og sosialhjelp.

Det er bra. Grepene treffer mange av de mest strømsårbare. Men mer må på plass. Statsminister Støre lovet da også onsdag at bredere og dyrere støtteordninger til langt flere er på vei.

Det er på overtid. Og nå får vi håpe det monner. Her bør det ikke spares på milliardene. Så lenge regjeringen holder seg innenfor blant annet EØS-avtalen, er det bare å gi gass. Det er knapt mulig å kompensere for mye.

Så er det selvsagt fint om det samtidig er mulig å målrette grepene litt mot helt vanlige folk. Det kan også være gunstig for klimaet om tiltakene reduserer strømregningen opp til et visst forbrukstak.

Men alt med måte. Vi bør ikke være så engstelige for at det samtidig drypper litt selv på noen krøsuser i Holmenkollåsen. Også Jacuzzi-badende fintfolk med oppvarmet trippelgarasje er velgere.

Det er dessuten ikke bare rikinger som bruker mye strøm. Det gjør også småbrukeren med griser og låve. Og det gjør enker i trekkfulle villaer. Småbarnsfamilier med mye skittentøy og Nissan Leaf likeså. Deg og meg.

Og det er et viktig selvstendig poeng: Brede lag av folket nå kompenseres for de ekstreme strømutgiftene. For bak våre skyhøye strømregninger akkurat nå ligger ikke bare vær og (lite) vind, eller ekstreme priser på gass og klimakvoter.

Bak ligger også en villet politikk over årtier. En politikk som har koblet våre strømpriser tettere på Europas. Gjennom blant annet stadig flere utenlandskabler - som nå for tiden mest fungerer som eksportrør.

Les også Strømsjokket gir hopp i bruken av strømapper

Det har fordeler for samfunnsøkonomien og klimaregnskapet. Ren norsk vannkraft kan over tid bidra til å fase ut skitten europeisk fossilproduksjon. Samtidig slipper norske kraftprodusenter å selge sin strøm på billigsalg her hjemme.

Strøm blir mer som enhver annen vare. Vi får mer effektive markeder. Totalregnskapet blir positivt. Kraften flyter dit betalingsvilligheten er størst. Prisene i en verdensdel jevnes mer ut.

Samtidig sikres den norske staten store inntekter, også fra utenlandske strømkunder. Inn i et grønt skifte der både vi og Europa skal elektrifisere og bygge ut fornybar kraft. Helst til den helt store gullmedaljen. I alle fall om klimaambisjonene skal nås.

Men noe mangler litt i denne bevisste politikken som har utviklet seg over mange år. Og det er norske strømforbrukere. Vi er ikke VIP-gjester på festen så langt. Myndighetene har i for stor grad glemt eller ignorert velgerne i sine regnestykker.

Med de ekstreme prisene denne vinteren, blir da alt satt på spissen. Kanskje er den folkelige legitimiteten til strømregimet og utenlandskablene alt redusert. Hver astronomiske strømtime fri for statskompensasjon teller.

For mens statens svulmende inntekter er abstrakte for hver og en av oss, er de bitende strømregningene helt konkrete. Og egnet til å drive folk og småbruk til inkasso og vanvidd. Her og nå.

Nå er det å håpe at denne og fremtidige regjeringer lærer. Den helt bevisste strømpolitikken kan bli mer vinn-vinn for alle. Neste gang strømprissjokket setter inn, må staten være tidlig på med brede kompensasjoner som merkes.

Helst bør regjeringen alt nå finne ordninger som raskt kan utløses også i senere år. Det bør bli en del av samfunnskontrakten. Før kommentarfeltene går varme neste gang, og jakten på reelle og imaginære syndebukker tar til.

Forhåpentlig snekres også slike grep med en fundamental forståelse i bunn: Jo færre som får rundhåndede kompensasjoner, jo mindre vil den brede folkelige støtten rundt det nåværende strømregimet bli.

For nå orker vi ikke mer luer og kalde rom. Strømkunder vil telle ører, ikke kroner. Vi vil varig inkluderes på vinnerlaget. Hvis ikke, kan strømdebatten og klimaomstillingen komme helt ut av sporet.

Les på E24+ Fra nyttår blir det ny nettleie. Slik kan du påvirke strømregningen.

Les også LO til regjeringen: Krever rask strømregning-støtte

Les også Foreslår makspris på strøm: – Vi trenger befolkningens tillit

Les også Mener SV, Ap og Sp er for trege med strømhjelp: – Utrolig daffe greier