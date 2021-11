Slik vil Støre «unngå en stor nedstenging»

Statsminister Jonas Gahr Støre håper folk tar tredje vaksinedose og at Norge slipper å stenge ned før jul.

– Vi vet at tredje dose vil ha stor effekt, den virker veldig raskt og kan få ned noe av trykket som er på sykehusene våre, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Fredag ettermiddag møter han VG foran den nye vaksinebussen hos Røde Kors i Oslo sentrum, sammen med Oslos byrådsleder Raymond Johansen. Planen er at den skal kjøre rundt i bydeler og vaksinere dem som av ulike grunner ikke kommer seg til legekontoret.

Myndigheter verden rundt forbereder seg på en ny variant av coronaviruset fra Sør-Afrika, og fredag innførte regjeringen innreiserestriksjoner for reisende fra åtte afrikanske land.

Den nye virusvarianten er enda ikke påvist i Norge, men smittetrenden i landet er likevel stigende.

– Kan det komme restriksjoner og tiltak som setter julebord i fare?

– Vi får håpe vi kan ha et åpent samfunn og en god jul – det kan vi ha, og vi vet at det er én ting som virker når vi er tett på hverandre, sånn som i en stor by – det er munnbind som gjelder. Så er det også vaksinering – vaksinerer vi oss, beskytter vi oss og andre, sier Støre.

SYKEHUS FYLLES OPP: En pasient på sykehus i Polen, som har høye dødstall fra coronaviruset. Vis mer

– Hvilke virkemidler vurderer dere å ta i bruk for å sikre dere at alle som trenger det tar tredje dose?

– Vi må få en full mobilisering i kommunene til at de blir like flinke som de var i første og andre dose. Da var det helsestasjoner som var godt bemannet med pensjonister og studenter som la til rette.

– Denne tredje dosen går i første omgang til de over 65 år – de har størst behov for det og størst virkning – og alle de som jobber i helsevesenet i førstelinjen. Men her skal vi gå videre, og regjeringen jobber med å trappe opp tredje dosen til alle.

– I andre land går det en debatt om å innføre restriksjoner på arbeidsplasser for folk som ikke har latt seg vaksinere. Hva tenker du om det?

– Vi har et ansvar for å beskytte oss og beskytte andre. Vaksine er veien for det. Så er det ulike grunner til at folk ikke vaksinerer seg, men så er det jo et klart budskap at du bør bruke munnbind der du står tett på folk og bør ta hensyn til andre. Men vaksiner til dem som kan ta det, er et hovedgrep for å få kontroll på smitten og ikke overbelaster helsevesenet.

– Hva tenker du om den typen virkemidler som går på å sette hardt mot hardt, som det har vært diskutert?

– Jeg tror at frivillighet og at du selv velger og tar ansvar er veldig viktig. Så må jo arbeidsgiver organisere arbeidet sånn at folk som ikke er beskyttet med vaksiner ikke kommer i nærkontakt med andre på en unødig måte. Men nå må vi bruke alle de virkemidlene vi har for å unngå en stor nedstengning – det er det er det ingen som vil, sier Støre.

– Det handler om arbeidsplasser og at vi skal ha et åpent samfunn, og jeg tror det er fullt mulig hvis vi gjør det som er riktig og nødvendig. Der er det ett tiltak som trumfer alle, og det er vaksinering.

– Vi er i gang med tredje dose, og det skal vi jobbe videre med.