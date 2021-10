Knallsterk prisvekst i september: Høyeste siden juli 2016

Strømprisene har fra september i fjor til samme måned i år har steget mer enn det som noe gang er målt av SSB.

Strømprisene har løftet inflasjonen denne høsten. Vis mer

Den totale konsumprisindeksen (KPI) steg med 4,1 prosent i september fra samme måned i fjor, som er det høyeste siden juli 2016. Samtidig var kjerneinflasjonen, som er prisvekst justert for avgiftsendringer og uten energivarer, økt til 1,2 prosent, viser tall fra SSB.

På forhånd var det ventet en kjerneinflasjon på 1,3 prosent på årsbasis, opp fra 1,0 prosent i august, ifølge Bloomberg.

– Den klart viktigste bidragsyteren til økningen i KPI siste tolv måneder er de historisk høye elektrisitetsprisene, skriver SSB i mandagens pressemelding.

Fra september i fjor til september i år har strømprisene, inkludert nettleie, økt med 107,7 prosent. Det er den største årlige prisøkningen statistikkbyrået noen gang har målt. Prisene har imidlertid økt fra et veldig lavt nivå i fjor.

Prisøkningen de siste månedene kommer blant annet av tørt vær i Sør-Norge, men også europeiske forhold som skyhøye gasspriser og CO2-priser.

Inflasjon og kjerneinflasjon Inflasjon er økning i konsumprisindeksen (KPI). Konsumprisindeksen beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester etterspurt av private husholdninger bosatt i Norge. Kjerneinflasjon (KPI-JAE), er justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Dette er også Norges Banks foretrukne indikator for prisvekst. Norges Bank har et inflasjonsmål som tilsier at de skal fastsette sine styringsrenter slik at inflasjonen skal holde seg så nær 2 prosent som mulig over tid. Vis mer

Norges Bank styrer sin rentesetting mot en kjerneinflasjon på rundt to prosent over tid. Inflasjon over målet taler normalt sett for innstramming ved hjelp av renteheving, mens det i motsatt fall peker mot rentekutt.

Inflasjonen har en stund til en viss grad vært overskygget av pandemien, gjenåpningseffekter og utviklingen i arbeidsledigheten, men blir stadig viktigere i lys av sentralbankenes innstrammingsplaner.

Norges Bank har varslet at renten mest sannsynlig heves igjen til 0,5 prosent i desember, etter at den for første gang siden før pandemien hevet renten i september.

Norges Bank selv ventet en kjerneinflasjon på 1,2 prosent i september.

