Markedet forventer høyere strømpris i Sør-Norge i januar

Synes du strømprisen er høy nå? Vel, markedet forventer at prisene i Sør-Norge skal opp rundt 25 prosent i januar, men dette avhenger av vær og temperatur.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Januarprisen i fremtidskontraktene på strøm er onsdag 220 øre per kWh. Til sammenligning har snittprisen for Oslo så langt i desember ligget på 173 øre. Dette er kun den rene strømprisen.

– Svinger enormt

– Prisene svinger noe helt enormt. I går ble det i Frankrike omsatt fremtidskontrakter til 7,5 kroner per kilowatt time i snitt for levering i januar mens det i februar var oppe i 10 kroner. I dag har det falt tilbake og ligger et sted mellom syv og 10 kroner, sier Siri Line Hove Ås, kraftanalytiker i Trønder Energi.

Hun legger til at Frankrike vanligvis har mye overskuddskraft, men at mange nedstengte kjernekraftverk fører til at de må importere mer.

– I Tyskland er prisene lavere enn i Frankrike, der ligger de på 400 øre per kWh i januar og 460 i februar. Men det er skyhøye priser der også, sier Ås.

Olav Vilnes, redaktør i nyhetsbyrået Montel, sier fastpris er vanligere i Frankrike enn i Norge, noe mange nok er glade for nå.

– I går ble februarkontrakter handlet til 10 kroner per kWh i Frankrike. I Norge er veldig mange på spotpris, derfor er debatten sterkere her, sier Vilnes.

Den store jokeren fremover er værgudene.

– De neste 15–16 dagene er det meldt unormalt kaldt vintervær gjennom jule- og nyttårshelgen. Men vi vet av erfaring at det kan skje mye med værvarselet i løpet av en uke eller to. Fortsetter det å bli kaldt kan det svært høye priser i Sør-Norge. Blir det mildt over tid og vi får nedbør, kan vi få lavere priser, sier Ås.

OPPOVER: Pilen peker bare oppover i engrosprisutviklingen i Oslo det siste året. Vis mer

330 øre før strømstøtte

Analysesjef Tor Reier Lilleholt i Volue Insight sier til VG at snittprisene i Sør-Norge kan komme opp på 330 øre per kWh for januarmåned, alle avgifter og nettleie inkludert, hvis markedsforventningene slår til.

– Men det avhenger litt av selskapets påslag og hvilket nettselskap man er tilknyttet. Og så får man i dette regnestykke strømstøtte fra staten på 104 øre. Hvis kulden vi ser nå vedvarer inn i januar blir det dramatisk. Men vi vet at været skifter fort og det kan bli mildere. Da vil prisene også falle dramatisk. Men den siste uken har markedet løftet seg enormt og spotprisene viser at det faktisk går så høyt som fryktet, sier Lilleholt.

Vilnes i Montel sier at strømkunder i Oslo, Bergen og Kristiansand kan forvente seg omtrent den samme høye strømprisen i januar.

– Det blir ny rekord og desember er rekordhøy allerede. Tromsø, Trondheim og Ålesund ligger betydelig lavere. Der snakker vi om i underkant av kronen per kWh. De får halv pris av hva Sør-Norge får i januar, sier han.

Faller mot sommeren

Fra sommeren av ser det heldigvis lysere ut.

– Fra juli og ut over er prisene nå under 50 øre per kWh, sier Lilleholt som råder folk som vurderer fastpris å vente med å binde seg til sommeren. Alternativt kun binde seg for maks seks måneder nå hvis man vet at man ikke klarer å håndtere dagens rekordhøye priser og vil ha en forsikring mot ytterligere prisoppgang.

– Hvis markedet ikke endrer seg for Sør-Norge vil det være rom for å få en-, to- eller tre års kontrakter til mellom 60 og 70 øre til sommeren, sier Lilleholt. Selv bandt han strømprisen på 34 øre i august.

Mindre vann

Fyllingsgraden i vannmagasinene falt med 1,2 prosentpoeng i forrige uke til 60,7 prosent, ifølge ferske tall fra NVE.

Median fylling i samme uke i perioden 2001–2020 er 73,5 prosent.

Kraftanalytiker Ås i Trønder Energi forklarer de slunkne vannmagasinene i Sør-Norge med at vi fikk uvanlig lite nedbør i sommer.

– Vi hadde ganske mange terrawattimer mindre nedbør i uke 30 til 38 enn det vi vanligvis får. Vi skal være forsiktige med å si at den lave fyllingsgraden kun skyldes eksport, det er det ikke. Vi har mindre vann enn vi pleier og Norge er nå knyttet til et marked som er unormalt høyt priset, sier Ås.