Disse har søkt om å bli visesentralbanksjef

Norges Bank skal finne en erstatter for Ida Wolden Bache, etter at hun rykket opp som toppsjef i sentralbanken. Norges Bank-direktørene Torbjørn Hægeland og Ole Christian Bech-Moen står begge på søkerlisten.

NESTKOMMANDERENDE: Da Ida Wolden Bache tok over som sentralbanksjef tidligere i år, ble hennes daværende stilling som visesentralbanksjef ledig. Til høyre er Ole Christian Bech-Moen (direktør for pengepolitikk) og Torbjørn Hægeland (direktør for finansiell stabilitet).

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Saken oppdateres.

Fristen for å søke jobben som Norges nye visesentralbanksjef gikk ut 1. juni.

Det er denne stillingen sentralbanksjef Ida Wolden Bache hadde før hun tok over Øystein Olsens sjefsposisjon tidligere i år.

Både direktør for finansiell stabilitet Torbjørn Hægeland og direktør for pengepolitikk Ole Christian Bech-Moen har søkt.

Det samme har ekspedisjonssjef Pål Longva i Finansdepartementet, ifølge søkerlisten. Et fjerde navn er Ole Bjørn Røste, nå førsteamanuensis hos NTNU men som tidligere har jobbet med pengepolitikk både i Norges Bank og departementet.

Det kommer frem i en melding fra Finansdepartementet.

Disse har søkt:

Torbjørn Hægeland (53), direktør for finansiell stabilitet i Norges Bank, Oslo

Ole Christian Bech-Moen (45), direktør pengepolitikk i Norges Bank, Bærum

Daniel Mahzonni (33), business controller og prosjektleder, Viken

Pankaj Sharma (41), CISO, Oslo

Pål Longva (54), ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, Oslo

Ole Bjørn Røste (58), førsteamanuensis, Vikhammer

Visesentralbanksjefen utnevnes på åremål, og skal sitte i en periode på seks år.

Motivert søker

«Finansdepartementet vil nå gå videre med ansettelsesprosessen med sikte på utnevnelse i Kongen i statsråd før sommeren», skriver departementet i meldingen.

Hægeland sier at han har søkt på jobben fordi han brenner for det samfunnsoppdraget sentralbanken har.

– Jeg trives usedvanlig godt i institusjonen og med folkene som jobber her. Jeg kan bidra og er motivert for jobben, sier Hægeland til E24.

Bech-Moen sier han synes det er en veldig spennende stilling.

– Man får lov til å være med på å utføre et viktig samfunnsoppdrag. Jeg er motivert for stillingen, sier Bech-Moen.

– Hva tenker du om konkurransen?

– Jeg har ikke lyst til å kommentere de andre navnene. Jeg kjenner Hægeland, og samarbeider godt med ham. Det kommer jeg til å gjøre uavhengig av utfallet av denne prosessen også.

Longva sier han har søkt på stillingen fordi han er interessert i stillingen og fordi han mener han kan gjøre en god jobb.

Norges Bank er blant annet ansvarlig for rentesettingen og driften av Oljefondet. Sentralbankvirksomheten som jobber med rentesettingen og finansiell stabilitet består av tre avdelinger: Markeder og IKT, Pengepolitikk og Finansiell Stabilitet.

Flere av søkerne har bred bakgrunn: Dette er bakgrunnen til noen av kandidatene til jobben som visesentralbanksjef: Ole Christian Bech-Moen er cand.oecon fra Universitetet i Oslo, Master of Economics with Distinction fra London School of Economics and Political Science og har en doktorgrad i makroøkonomi fra Universitetet i Oslo. Han er tidligere seniorøkonom i DNB Markets og har jobbet for Oljefondet

Torbjørn Hægeland har siden 2016 vært direktør for avdelingen Finansiell stabilitet og er medlem av ledergruppen i Norges Bank. Han har tidligere erfaring som forskningsdirektør i Statistisk sentralbyrå. Hægeland har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo

Pål Longva tok hovedfag i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo i 1995 og doktorgrad i 2001. Han var konsulent i McKinsey & Company frem til 2003, og har vært avdelingsdirektør og ekspedisjonssjef i Moderniseringsdepartementet og avdelingsdirektør og ekspedisjonssjef i Finansdepartementet

Ole Bjørn Røste er førsteamanuensis på NTNU, og har blant annet arbeidet med pengepolitikk og formuesforvaltning i Norges Bank. Han jobbet i Norges Bank fra 1986 til 2002 og har også jobbet for Finansdepartementet Vis mer

Omstridte prosesser

De siste store ansettelsene i sentralbanken har vekket stor oppsikt og vært omstridte. Det er Finansdepartementet som står for ansettelsene.

Først ble Nicolai Tangen overraskende oppnevnt som leder for Oljefondet (som ligger under Norges Bank). Det skapte mye oppstuss, blant annet knyttet til hemmelighold av søkeren, Tangens egne fond og luksusseminar for samfunnstopper.

Totalt ble det brukt over fire millioner kroner på eksterne tjenester i forbindelse med ansettelsen av Tangen.

Så fulgte ansettelsen av Jens Stoltenberg som sentralbanksjef. Her var det særlig den politiske tilknytningen som skapte rabalder. I tillegg danket han ut daværende visesentralbanksjef Ida Wolden Bache, som mange anså som toppkandidat.

Halvannen måned etter utnevnelsen trakk Stoltenberg seg, for å fortsette som NATO-sjef.

Deltar i rentesetting

Visesentralbanksjefen har særskilt ansvar for sentralbankvirksomheten, herunder pengepolitikk, finansiell stabilitet og betalingssystemer.

Visesentralbanksjefen er medlem av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet, og deltar dermed direkte i rentesettingen, og også i bankens hovedstyre. Den som blir ansatt vil bli første eller annen nestleder for de to organene.

Stillingen gjelder en periode på seks år, med mulighet for ytterligere seks år etter det.