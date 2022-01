Mer kos under pandemien: Har gått fra å pusse opp til å leke med dyr

Kjæledyr og leker til våre firbente venner ble de store salgsvinnerne i 2021. Vi handlet også smykker, klokker og leker som aldri før.

Folk i Møre og Romsdal var rausest med kjæledyrene sine i 2021. Eier av dyrebutikken Buddy i Ålesund, Marita Bunes, opplevde stor pågang etter leker og utstyr til dyr. Vis mer

– Vi ser at pengene går til alt som gjør koronatiden mer hyggelig, og dyr er mest populært, sier leder for BankID og BankAxept i Vipps, Øyvind Brekke.

Aftenposten/E24 har fått tall fra Vipps som viser bruk av BankAxept-kort i butikker fjor. BankAxept er det nasjonale betalingssystemet i Norge. Åtte av ti kortbetalinger i butikk gjøres med et BankAxept-kort. Netthandel er ikke inkludert i tallene.

Innehaveren av Buddy-butikken i Ålesund sentrum, Marita Bunes, bekrefter trenden. Selv om økningen var større fra 2019 til 2020, hadde butikken en vekst i omsetning på 7,3 prosent i fjor.

– Jeg følte jeg solgte flere dyr i starten av pandemien enn jeg gjorde i fjor. Det gikk spesielt mange marsvin i 2020. I fjor var nok veksten størst innen utstyr, fôr og leker, sier hun.

Butikken selger fisk, smådyr, reptiler og fugler samt tilbehør til de fleste kjæledyr.

Hunden Wilma er blitt bortskjemt med flere nye leker fra matmor under pandemien. Vis mer

Skjemmer bort hunden

Kunde Natalie Nesje og hennes tre år gamle hund, Wilma, illustrerer at pandemien påvirker handelen – også for dem som hadde bestemt seg for å anskaffe seg hund før pandemien slo til.

– Jeg har vært hjemmestudent det siste året. Det har nok ført til at Wilma er blitt litt bortskjemt, med kjøp av stadig nye aktivitetsleker, forteller Nesje.

Norges Zoohandleres Bransjeforening bekrefter at det har vært en enorm vekst i kjøp av leker og utstyr til kjæledyr. Samtidig har Norsk Kennel Klub sett en kraftig økning i antall nye rasehunder.

– Vi så en økning i 2020, men i 2021 har denne økningen vært helt enorm. Det er veldig mange som har skaffet seg hund det siste året, sier medierådgiver Kjetil Vataker Johansen.

Organisasjonen har registrert 27 prosent flere hunder i 2021 sammenlignet med året før.

Store lokale forskjeller

Av butikktyper med størst omsetningsvekst i prosent fra 2020 til 2021 kommer gullsmeder og urmakere på en god annenplass. Leketøy er på tredjeplass.

– Det var nedstenging på vårparten i fjor, og vi måtte stenge butikkene våre. Da det åpnet opp igjen, satte vi salgsrekorder hver måned. Vi var veldig overrasket over hvor eksplosivt det var, sier adm. direktør i gullsmedfirmaet David-Andersen, Inge Nygaard. Gullsmeden har butikker i Oslo-regionen.

For vekstvinnerne var det store lokale forskjeller. Leker og tilbehør til dyr hadde den høyeste fylkesveksten i Møre og Romsdal og Nordland. Interessen etter leker var størst i Innlandet og Agder.

I Rogaland hadde gullsmeder, urmakere og dyrebutikker høyest vekst. I Vestland fylke var jernvare og bygg hårfint foran urmakere og gullsmeder.

Ser man på hvilke type butikker nordmenn brukte mest penger på i 2021, troner dagligvarer på toppen for tredje år på rad. I fjor økte handelen med 2,4 prosent målt med kortbruken. Det virkelig store hoppet kom i 2020 da dagligvarehandelen økte med hele 21 prosent. Bortfall av handel i utlandet og tidvis stengte restauranter forklarer deler av hoppet.

Ellers brukte nordmenn penger på dette:

Er vi lei av oppussing?

I 2020, det første året med pandemi, pusset halvparten av nordmenn opp hus og hytter. Kortbruken knyttet til oppussing gikk opp med hele 25 prosent fra 2019 til 2020. I 2021 holdt salget seg noenlunde stabilt, med en liten nedgang i omsetning på 0,4 prosent sammenlignet med 2020.

– Det kan se ut som den store oppussingsbølgen har roet seg litt det siste året. Kanskje vi har gjort det vi skal, når både plattingen og sofaen er fornyet, sier Brekke i Vipps.

Interiør, møbler og byggevarer er likevel noe av det nordmenn bruker mest penger på. Til sammen brukte nordmenn 48 mrd. kroner på dette i 2021. Det var folk på Østlandet, fulgt av Vestland og Rogaland, som brukte mest penger på interiør og oppussing i året som gikk.

Ingen butikkdød

I starten av pandemien i 2020 var det en tilbakegang i butikkbesøk. For flere bransjer var det full stopp i perioder med strenge restriksjoner. I fjor fikk butikker og restauranter i større grad holde åpent. Det gjenspeiles i tallene.

– Med to krevende koronaår bak oss ser vi at handelen holder seg stabil gjennom pandemien. Folk ønsker fortsatt å gå i butikker, om ikke annet for å få seg en tur, få gode råd eller se på ting før de kjøper. Dermed ser vi ikke den store butikkdøden som mange fryktet skulle komme, sier Brekke.

Totalt ble det handlet for 576 milliarder kroner med BankAxept-kort i fjor. Oppgangen er på nesten 3 prosent fra året før og 12 prosent mer enn i 2019.