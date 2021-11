Stortingsdirektøren ville legge bort boligsaken - det godtar ikke Høyre

Henrik Asheim (H) sier at alle boligsakene, også det mulige regelbruddet av stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap), må undersøkes nærmere. Han godtar ikke at Hansens sak blir lagt til side, slik Stortingets direktør har bestemt.

PRESIDENT: Eva Kristin Hansen ble i høst valgt til stortingspresident. Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Utvalget som skal gjennomgå reglene for pendlerboliger, må få tilgang til alle enkeltsakene. Det gjelder selvsagt også den siste saken som gjelder stortingspresidenten, sier Asheim til VG.

Han er nestleder i Høyres stortingsgruppe.

Asheim reagerer på at administrasjonen på Stortinget allerede har «henlagt» pendlerbolig-saken, hvor Hansen har innrømmet at hun «misforsto reglene» for Stortingets pendlerboliger.

I en e-post til VG og flere medier innrømmer Stortingets direktør Marianne Andreassen, at også Hansens sak viser at «vi kunne ha fulgt opp bedre underveis», og at administrasjonen nå ber om flere opplysninger i boligsøknader.

– Det har vært flere saker av lignende karakter, der reglene har blitt misforstått på dette punktet. Behovet for tydeligere regler er et viktig læringspunkt for administrasjonen. Derfor vil ikke administrasjonen gjøre mer med denne saken, fastslo Andreassen i en e-post som ble sendt ut tirsdag kveld.

MÅ GRANSKES: Høyres nestleder på Stortinget, Henrik Asheim, reagerer på at Stortingets administrasjon ikke vil gjøre med med pendlerbolig-saken om stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap), som Adressa avslørte tirsdag kveld. Vis mer

Forvalter velgernes tillit

Den siste setningen reagerer Henrik Asheim på:

– Da Stortinget ble formelt åpnet i oktober, og i Kongens nærvær, sa den nye stortingspresidenten at Stortinget forvalter velgernes tillit, og oppmerksomheten om hvordan vi på Stortinget våre verv. Det ville vært svært uheldig om hennes sak bare skal legges til side, nå når vi skal ha en gjennomgang av reglene, sier han.

Etter Aftenpostens avsløringer i flere boligsaker både i Stortinget og i regjeringen, blant annet saken som førte til at Kjell Ingolf Ropstad (KrF) trakk seg som statsråd og partileder, har Stortinget varslet en ekstern gjennomgang av reglene for pendlerboliger.

Vedtaket om å revidere reglene ble gjort at det forrige presidentskapet, der Eva Kristin Hansen var første visepresident.

Ifølge VGs opplysninger vil Stortingets presidentskap om kort tid oppnevne et eksternt utvalg som skal gjennomgå ordningene.

– Alle sakene må selvsagt gjennomgås nøye. Det nye utvalget må få tilgang til samtlige enkeltsaker som har vært oppe de siste månedene, sier Henrik Asheim.

Se også hva kommentator Tone Sofie Aglen sier om saken til stortingspresidenten:

Må besvare alle spørsmål

Han legger til at stortingspresidenten nå må legge alle kort på bordet, stiller opp i mediene og svarer på de spørsmål hun blir stilt.

– Vi har ikke grunnlag for å ta stilling til spørsmålet om tillit på nåværende tidspunkt, sier Asheim.

Tidligere onsdag har både Frp-leder Sylvi Listhaug og MdG-representant Rasmus Hansson tatt til orde for at Eva Kristin Hansen bør trekke seg fra presidentvervet som følge av avsløringen. Rødt har også signalisert at de vil vurdere å fremme et slikt krav.