Norges Bank lover igjen at Tangen-salget er endelig

Tilbakekjøp er helt uaktuelt, svarer oljefondssjef Nicolai Tangen og sentralbanksjef Øystein Olsen på nye spørsmål om Tangens arbeidsavtale.

Oljefondssjef Nicolai Tangen og sentralbanksjef Øystein Olsen. Vis mer byoutline Ole Berg-Rusten / NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Representantskapet i Norges Bank har ifølge Dagens Næringsliv stilt nye spørsmål om arbeidsavtalen til Nicolai Tangen. Oljefondet-sjefen svarer sammen med sentralbanksjef Øystein Olsen gjennom en kronikk som er lagt ut på Norges Banks’ nettsider.

Tilbakekjøp av eierandelen i AKO Capital er helt uaktuelt for både Nicolai Tangen og Norges Banks hovedstyre, skriver Tangen og Olsen.

«Et oppslag i Dagens Næringsliv tirsdag 9. mars skaper inntrykk av at Nicolai Tangen kan kjøpe tilbake eierandelen han har gitt bort til en veldedig stiftelse dersom Norges Bank gir ham lov til det», skriver Tangen og Olsen.

«Det stemmer ikke», hevder de.

Kronikken kommer etter at representantskapet, som er bankens kontrollorgan, igjen har spurt dem om hvor endelig og ugjenkallelig salget av Ako Capital er.

– Representantskapet kom i sist møte frem til at vi ønsker at hovedstyret utdyper og begrunner at det i arbeidsavtalen åpner for at Nicolai Tangen med Norges Banks godkjennelse kan overta «direct or indirect legal or beneficial interest in Ako Capital LLP» fra Ako Foundation eller Ako Foundations datterselskap, skrev leder Julie M. Brodtkorb i representantskapet, i en tekstmelding til DN.

Representantskapet har også før ment at Tangen kan kjøpe tilbake eierandelen når han en gang slutter som oljefondssjef.

Tangen valgte etter press fra flere hold å selge sin eierandel i livsverket sitt, forvalterselskapet Ako Capital, til den veldedige organisasjonen Ako Foundation.

Han måtte kvitte seg med eierskapet for å unngå habilitetsproblemer som sjef for oljefondet. 54-åringen uttalte at «alle bånd er brutt for alltid» da han kunngjorde avgjørelsen i august.

