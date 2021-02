Varsler tredoblet strømregning i februar: – Dette er rekord

Timeprisen på strøm i Østlandet når nye høyder, og februarregningen kan bli tredoblet fra i fjor. – Jeg finner ikke noen høyere priser for Østlandet i mine data, sier Andreas Myhre i Entelios.

Dette er Reinsfors dam i Mo i Rana. Vis mer byoutline John Petter Reinertsen / Statkraft

Etter tidenes laveste strømpriser i 2020 har prisene tatt seg kraftig opp i starten av 2021.

Fredag morgen nådde timeprisen på Østlandet nye toppnivåer, med en pris på hele 2,57 kroner per kilowattime, utenom nettleie og avgifter.

– Jeg finner ikke noen høyere priser for Østlandet i mine data, som går tilbake til 2002, sier direktør for kraftforvaltning Andreas Myhre i Entelios til E24.

– Det har vært noen voldsomt høye priser i Midt-Norge på grunn av begrenset nett, men på Østlandet har vi ikke sett slike priser før. Så dette er rekord, sier han.

Hoppet i strømpriser gir betydelig høyere strømregning for januar og februar enn på samme tid i fjor. Til gjengjeld var strømmen rekordbillig i 2020, slik at en vanlig forbruker sparte tusenvis av kroner.

Betalte 14 kroner kilowattimen

Rekorden bekreftes også av kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Wattsight. Bergensområdet har like høye priser som Oslo fredag morgen, men de opplevde langt høyere priser tilbake i 2010.

– Østlandet har rekordhøy strømpris, sier Lilleholt til E24.

– Her opplevde man ikke de ekstreme prisene som vi så i 2010. Men i Bergensområdet var prisen oppe i 14 kroner per kilowattime i noen enkelttimer i 2010. Så bergenserne har opplevd verre før, sier han.

Direktør for kraftforvaltning Andreas Myhre i Entelios. Vis mer byoutline Geir Anders Rybakken Oerslien

Kan tredoble regningen

Det betyr at kostnaden på din strømregning var oppe i godt over tre kroner, men dette gjelder kun for timen mellom klokken åtte og ni fredag morgen. Ellers på dagen er strømmen langt rimeligere.

I snitt var strømmen også dyrere torsdag. Da kostet den én krone kilowattimen, døgnet sett under ett. Fredag er døgnsnittet på 82 øre kilowattimen.

– Det er jo rundt ti år mellom hver gang det er så kaldt. Og så trenger du ikke sitte i badstua, lade elbilen og kjøre full koking klokken åtte, da, sier Myhre.

– Hva betyr dette hoppet i februar for folks strømregning?

– Jeg tipper du får en tre ganger høyere februarregning i år enn i fjor. Januar var vel om lag dobbelt så høy som i fjor. Men så er vinteren over, og det roer seg. Hvis noen er veldig bekymret for de høye prisene, så kan de også velge fastpris, sier han.

2021 blir et nokså normalt år

Tross prishoppet i januar og februar vil trolig 2021 komme ut som et normalt år, etter et unormalt 2020 med snittpris på ti øre kilowattimen, tror Entelios-direktøren.

– 2021 blir trolig et nokså normalt år for strømprisene. Prisen blir kanskje på 35 øre i snitt, sier Myhre.

Det er billigere enn 2018 og 2019 da prisen lå på rundt 40 øre i snitt.

Myhre påpeker at deler av næringslivet kan droppe noe av sitt forbruk når prisene er høye, og at det kan påvirke prisene.

– Det er også en del industri som kobler ut når vi nærmer oss disse prisnivåene, så det er neppe sannsynlig at vi får se noe særlig høyere pris enn dette, sier Myhre.

Skyldes ikke Tysklandskabelen

Noen av E24s lesere har lurt på om de høye prisene kan ha noe med Norges nye strømkabel til Tyskland å gjøre. Men i morgentimene fredag importerte Norge strøm fra Tyskland, noe som ga lavere priser på Sørlandet, mener Myhre.

Han påpeker at sørlendingene sparer millioner av kroner på at denne kabelen er på plass.

– Den kabelen bidrar til å senke prisene, sier han.

– Kristiansanderne sparer millioner hver time på at de har denne kabelen til Tyskland, og de sørnorske produsentene taper millioner på at det importeres strøm slik at de går glipp av å selge til 2,5 kroner i den travleste timen fredag, sier Myhre.

Norge har en rekke utenlandsforbindelser som kan brukes til import og eksport, blant annet til Sverige. Norge har også fire kabler til Danmark og én til Nederland, og det kommer snart også en kabel til Storbritannia.

