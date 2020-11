Foreslår null formuesskatt til staten

Uten en realistisk vei til målet om å avskaffe hele formuesskatten, håper Frp de tirsdag kan få flertall for å fjerne statens andel – og slik trigge økt «skattekonkurranse» mellom kommunene. – Håpløst, svarer Ap.

Helge André Njåstad (Frp) vil fremme et forslag der statens inntekter på formuesskatten kuttes helt. Vis mer byoutline Junge, Heiko / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 23. november 2020 11:29

Formuesskatt til staten utgjorde 2,7 milliarder i 2018, ifølge SSB-tall.

– Ap vil ha mindre konkurranse og mest mulig skatt. Frp vil formuesskatten til livs, og kanskje er løsningen at kommunene får styre over denne skatten selv, sier Helge André Njåstad, Frps kommunalpolitiske talsmann.

Aps nestleder Hadia Tajik langer ut mot forslaget, som hun mener føyer seg i rekken av usosiale Frp-kutt.

– Det er tross alt slik at 90 prosent av formuesskatten betales av de 10 prosent rikeste i landet, og Fremskrittspartiet har i åtte år valgt side med pengesterke folk, ikke arbeidsfolk, svarer, Tajik.

Flertalls-kompromiss?

Førstkommende tirsdag debatteres distriktsmeldingen i Stortinget. Da vil Njåstad og Frp fremme sitt forslag om «skattevedtak i 2022 der statens inntekter på formuesskatten kuttes helt».

Partiet håper på støtte fra Høyre, KrF, Venstre og Senterpartiet.

Formuesskatten i Norge er todelt. Statens andel utgjør i dag 0,15 prosent, mens en større andel på 0,7 prosent tilfaller kommunene.

– La det ikke være noe tvil om at jeg vil fjerne skatten i sin helhet, men dersom jeg skal ha mulighet for å få flertall, eller gehør av regjeringen, så håper jeg dette kan være en løsning, sier Njåstad.

I 2018 fikk norske kommuner 12,9 milliarder kroner i inntekter fra formuesskatten. Loven gir samtidig hver kommune adgang til å skrelle sin skattesats, dersom de ønsker det.

– Enorme muligheter

Nettopp det gjør nå Bø i Vesterålen. Fra 2021 reduserer kommunen skattesatsen fra 0,7 til 0,2 prosent.

Skattekuttet har fått mangemillionærer til å flykte til «Norges svar på Monaco». Blant dem er skilegenden Bjørn Dæhlie, som ifølge E24s beregninger vil spare rundt to millioner i året.

Frp håper deres forslag tilrettelegger for «mer skattekonkurranse» mellom kommunene, ved at de får styre formuesskatten i sin helhet.

– Vi skal ikke være så bekymret for at næringsvirksomhet og pengesterke mennesker beveger seg ut fra storbyene og ut i distriktskommuner som Bø. Dette gir distriktene enorme muligheter, mener Njåstad.

ADVARER: Skattekonkurransen Frp nå forsøker å trigge i norske kommuner betyr milliarder mindre til velferd, advarer Aps nestleder Hadia Tajik. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen, NTB

– Formuesskatten kuttes i alle landene rundt oss og det haster med å få fjernet skatten i Norge. Som tidligere ordfører har jeg tiltro til at mange ordførere ser mulighetene som ligger i å fjerne skatten helt dersom kommunene får den muligheten. Men da må vi på Stortinget gi kommunene litt drahjelp, fortsetter Frp-profilen.

Ap-Hadia: – Håpløs skattekonkurranse

Han vedgår at forslaget medfører at staten mister en milliardinntekt.

– Men vi styrker mulighetene for skatteinntekter til kommunene, og målet med et slik forslag er å styrke distriktenes konkurransemuligheter for å tiltrekke seg næringslivet.

Men venstresiden advarer mot konsekvensene dersom kommuner begynner å konkurrere på formuesskatt, slik Frp nå legger opp til.

– Bøs initiativ kan være starten på en håpløs skattekonkurranse som alle til syvende og sist taper på. Unntaket er de få og veldig rike individene som omregistrerer sin bostedsadresse. Folk med vanlige inntekter har ikke mulighet til å løpe vekk fra skatteregningen sin, sier Tajik.

– Dette stuntet fører til en av to ting: enten må vi alle betale mer skatt av vår lønn, eller så forsvinner ni milliarder skole- eller helsepenger fra vårt alles fellesskap.

