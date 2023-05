Ny Vipps-rekord 17. mai

Nordmenn vippset som aldri før på nasjonaldagen. Antall transaksjoner passerte totalt 2,7 millioner.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

– Det er gøy med rekord, men aller viktigst er det at så mange brukte den digitale lommeboken sin for å gjøre 17. mai litt enklere, sier Vipps-sjef Rune Garborg til NTB.

Den forrige rekorden var på 2,5 millioner og ble satt 17. mai i 2022. Størst betalingstrykk var det rett før klokken 13.00. Da ble det gjennomført hele 8.400 Vipps-betalinger i minuttet.

– De aller fleste som selger mat og forfriskninger på den store dagen oppfordrer folk til å betale med Vipps. Med godt synlige QR-koder og tydelig merking går det raskere unna, og man unngår kø både i skolegårder og på serveringssteder, sier Garborg.

Les på E24+ Ingvild Elvestad (32) mistet kontroll over regningene og forbruksgjelden. Slik kom hun på rett kjøl

Han mener dette først og fremst gir trygghet til brukerne.

– 17. mai er en dag med store folkemengder og mye farting. I stedet for å ta med lommeboken ut, legger folk betalingskortene sine inn i appen og betaler med Vipps. Dermed holder det å ta med mobilen.

Hadde problemer

Men alt gikk ikke bare smertefritt for betalingstjenesten. Like før klokken 12 varslet tjenesten om at noen brukere kunne oppleve problemer. Noen minutter etter skal problemet ha blitt fikset.

– Vipps opplever problemer med betalinger og dette påvirker enkelte kunder. Vi jobber med å løse problemet, og vil sende ut en oppdatering så snart vi har ny informasjon, skrev de i en statusoppdatering.