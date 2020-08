Fransk luksusskip seiler ennå rundt Svalbard, og selger turer til helgen

Nordvest for Spitsbergen seiler nå det franske luksuscruise-skipet Le Boréal. Skipets rederi har ennå ikke kansellert de to neste Svalbard-cruisene, det første med planlagt avgang ut fra Longyearbyen nå på lørdag.

Le Boréal farter for tiden rundt Spitsbergen, og rederiet selger i skrivende stund turer med avgang førstkommende lørdag. Bildet er tatt på Island. Vis mer Christian Bickel fingalo/Wikimedia commons

6. august 2020 09:57 , Publisert: 6. august 2020 09:46

Passasjerene om bord på det franske cruiseskipet Le Boréal, som nå befinner seg rett nord for øya Spitsbergen på Svalbard er muligens lykkelig uvitende om dramatikken som har utspillet seg om bord hos konkurrenten Hurtigrutens skip de siste dagene.

Både på Instagram og Facebook legger både passasjerer og mannskap ut bilder fra den vakre arktiske naturen de seiler rundt i.

Ikke kansellert cruise på lørdag

Like lykkelig uvitende er dog ikke ledelsen i det franske rederiet Ponant som eier Le Boréal. De har fra Sysselmannen på Svalbard fått beskjed om de nye, midlertidige norske kravene til cruisevirksomhet i norsk farvann.

Etter smitteutbruddene på Hurtigrutens skip er maksimalgrensen for antallet om bord i et cruiseskip satt til 100 personer, inkludert mannskap.

Når det pågående cruiset til skipet Le Boréal avsluttes lørdag ved ankomst Longyearbyen, har det vært planen at en ny åtte dagers seiling umiddelbart skal starte. Det franske rederiet har, tross beskjeden de har fått fra lokalmyndighetene på Svalbard, ennå ikke kansellert dette nye cruiset.

Heller ikke det påfølgende cruiset, som etter planen skal starte ut fra Longyearbyen 15. august, er kansellert.

«Ikke gå glipp av neste avgang», skrev isteden noen fra rederiet på selskapets Facebook-side onsdag kveld, med en link til cruisene som er planlagt å starte nå på lørdag og deretter 15. august.

Hurtigrutens splitter nye ekspedisjonscruise-skip MS Roald Amundsen er tvunget til kai, men nord for Spitsbergen seiler ennå et fransk luksuscruise-skip. Vis mer Hurtigruten / Hurtigruten

Faksimile fra Ponants hjemmeside som onsdag kveld viste seilingsruten for cruiset som skal starte på lørdag, og som ennå ikke er kansellert. Vis mer

– Opp til rederiet

– Vi har gitt rederiet beskjed om at regjeringen 3. august innførte en midlertidig stans av cruisetrafikk hvor det er over 100 personer på skipet. Så er det opp til det franske rederiet om de vil gjennomføre seilingen med under 100 personer om bord eller kansellere cruiset, sier assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl til Aftenposten/E24.

Le Boréal kan ta opp til 264 gjester og har i en normalsituasjon 140 besetningsmedlemmer. Lite tyder derfor på at det er noe alternativ, hverken sikkerhetsmessig eller lønnsomhetsmessig, å gå ned til under 100 personer om bord totalt.

820.000 kroner for «Owner’s suite»

I skrivende stund er det på rederiets hjemmeside faktisk fortsatt mulig å booke seg en fjorten dagers tur med Le Boréal med avgang fra Longyearbyen førstkommende lørdag 15. august. Prisene varierer fra mellom 205.000 kroner for en 21 kvadrats lugar og opptil 820.000 kroner for den 45 kvadratmeter store «Owner’s suite».

Men for de av Aftenposten/E24s lesere som nå måtte fatte interesse, så må vi skynde oss å legge til at dette cruiset nok etter all sannsynlig blir avlyst til slutt.

Skal fly Paris – Oslo torsdag

Det franske rederiet har imidlertid ikke mer enn tiden og veien til å bestemme seg om det førstkommende cruiset. Alt i dag skal skipets passasjerer etter planen flys fra Paris til Oslo, hvor de skal overnatte. Så skal de, igjen etter planen, flys videre opp til Longyearbyen fredag 7. august, før avgang fra Longyearbyen lørdag 8. august

En kansellering, eller eventuelt en kraftig nedskalering av dette cruiset, får altså omfattende økonomiske følger for alle involverte: Rederiet Ponant taper mange millioner kroner i omsetning, hotellet gjestene skulle bo på i Oslo taper penger, og flyselskapet som skulle frakte passasjerene Paris – Oslo – Longyearbyen tur/retur taper trolig.

Ponant selger fortsatt cruise med avreise om to dager. Vis mer FAKSIMILE FRA REDERIETS NETTSIDER

Får gå av i Longyearbyen

Passasjerene som er om bord på Le Boréal akkurat nå slipper imidlertid å seile helt til Tromsø, slik Hurtigrutens «MS Spitsbergen» måtte gjøre tidligere i uken. Lokalmyndighetene på Svalbard nektet Hurtigrutens cruiseskip å legge til havn på grunn av risikoen for smitte. Den samme frykten har ikke lokalmyndighetene for smitte på det franske skipet.

– Det er i øyeblikket ingen mistanke om smitte om bord på Le Boréal. Om ikke det endrer seg, får skipet derfor legge til kai i Longyearbyen lørdag 8. august ved ankomst fra cruiset som pågår nå, sier assisterende sysselmann Sølvi Elvedahl.

Deretter flys passasjerene til Oslo for overnatting der, før de flyr videre til Paris.

Ponant har ikke respondert på Aftenposten/E24s gjentatte henvendelser til rederiet.

Smittefri Brynestad

I tillegg til at det franske rederiet Ponant nå rammes av smitteutbruddene på Hurtigruten, så er det kjent at Hurtigrutens norske konkurrent, Atle Brynestads rederi SeaDream, stopper Norgescruisene på begge deres skip.

Mistanken om smitte blant mannskap og/eller passasjerer om bord på luksuscruise-skipet SeaDream 1 ble dog avkreftet onsdag kveld.

– Det betyr at det ikke er noen av våre 79 gjester eller vårt mannskap på 86 personer som har koronasmitte. Det er selvsagt en veldig god nyhet og dette viser at våre omfattende smitteverntiltak som vi startet med allerede 15. mars har fungert, skriver Brynestad i en pressemelding.

Selv om det ikke ser ut til å være smitte om bord på Atle Brynestads luksuscruise-skip Seadream 1, så rammes han midtskips økonomisk ved å måtte avlyse de nesten Norgescruisene. Vis mer Signe Dons

Prøver ikke gå under 100

Men selv om det er trolig faren over for Brynestads del akkurat nå med hensyn til smitte, så rammes også hans rederi like fullt økonomisk hardt som følge av at minst det førstkommende cruiset langs norskekysten nå avlyses.

– Det eneste som er besluttet pr. i dag er at den neste seilingen på SeaDream 2 blir kansellert, skriver Brynestad i en e-post til Aftenposten/E24.

Det er 165 personer om bord på cruiset med Seadream 1. Og ikke aktuelt for Brynestad å gå under grensen på 100 personer for å få lov til å fortsette med cruise i august.

– Vi har ikke gjort noen vurderinger med å ha maks 100 personer om bord. Uansett ville vi aldri seilt et skip som ikke følger alt av regler for sikkerhet for gjester og mannskap, heter det fra den norske forretningsmannen.

