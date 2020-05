Regjeringen åpner for lønnstilskudd til bedrifter

Lønnstilskuddsordningen vil bare gjelde bedrifter som tar tilbake permitteringer.

Publisert: Oppdatert: 28. mai 2020 18:48 , Publisert: 28. mai 2020 17:05

Regjeringen foreslår en ny og midlertidig lønnsstøtteordning til bedrifter for å ta permitterte ansatte tilbake i jobb, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Forslaget innebærer at bedrifter skal få et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering. Dette skal gjøres for at ansatte skal komme raskere tilbake i jobb.

– Noe av det viktigste vi kan gjøre nå, er å få ned køen av arbeidsledige og permitterte. Å komme raskt tilbake i jobb betyr mye for den det gjelder og er avgjørende for norsk økonomi fremover, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte forslaget.

Maks 15.000 kroner

Ordningen med lønnstilskudd er beregnet å koste staten rundt fire milliarder kroner.

Den vil gjelde for ansatte som tas tilbake fra permittering ved inngangen til juli og august, forutsatt at den satte har vært permittert fra bedriften som søker støtte, og at personen var registrert som helt eller delvis permittert 28. mai 2020.

Bedrifter som søker støtte, kan ikke permittere ansatte det søkes støtte for i støtteperioden, og får heller ikke ansette andre.

Kontanttilskuddet vil bli beregnet ut fra omsetningsfallet sammenlignet med samme måned året før. For bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall blir støtten 15.000 kroner per ansatt, noe som også er maksbeløpet.

For bedrifter som har lavere omsetningsfall vil beløpet avkortes etter en modell som innebærer at støttebeløpet er omsetningsfallet i prosent minus 10 prosentenheter multiplisert med 75.000.

Alle foretak med næringsvirksomhet som har omsetning, kan søke om støtte fra den foreslåtte ordningen. Stiftelser og frivillige organisasjoner kan også søke, men her blir maksbeløpet satt til 10.000 kroner per ansatt per måned fordi det ikke kan beregnes omsetningsfall.

Departementet opplyser også at støttebeløpene blir justert etter den enkelte ansattes stillings- og permitteringsbrøk.