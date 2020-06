Én faktor kan velte Olsens planer: Forutsetter at det ikke kommer en ny smittebølge

Sentralbanksjefen Øystein Olsen har gjort helomvending og venter stigende boligpriser, dempet fall i oljeinvesteringene og rentehopp fra høsten 2022. En ny smittetopp kan velte alle disse anslagene.

Sentralbanksjef Øystein Olsen oppjusterte denne uken utsiktene for norsk økonomi. Men anslagene hviler på at det ikke kommer en ny smittebølge. Vis mer Daae, Erlend / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 20. juni 2020 14:58

Denne uken kom Norges Bank med mer optimistiske utsikter enn mange analytikere hadde ventet.

Den positive utsikten fulgte en nokså dyster pengepolitisk rapport i mai, der Olsen og kollegaene hans i Norges Bank nedjusterte utsiktene og spådde nedtur for både boligpriser, oljeinvesteringer og hele økonomien.

Anslagene som Olsen la frem torsdag var langt mindre dystre:

Les også Slik blir boliglånet: Norges Bank venter at bankene kutter mer

Hviler på én faktor

Men oppjusteringene av sentralbankens forventninger hviler særlig på én faktor.

«I anslagene har vi lagt til grunn at nedtrappingen av smitteverntiltakene fortsetter, og at det ikke kommer en ny kraftig smittebølge», skriver Norges Bank i sin pengepolitiske rapport.

Banken tror at åpningen av samfunnet, rekordlav rente på null prosent og omfattende krisepakker fra regjeringen vil bidra til å løfte aktiviteten i økonomien. Oljepengebruken er ventet på 429 milliarder kroner i år, mens regjeringen egentlig hadde planlagt å bruke 244 milliarder.

Sentralbanken understreker at det er stor usikkerhet om hva som vil skje. Renten kan bli satt opp tidligere hvis alt går knirkefritt etter coronakrisen, men det kan også komme en ny nedtur.

«Blir tilbakeslaget mer langvarig enn anslått, for eksempel som følge av at smittespredningen øker igjen, vil renten kunne bli værende på dagens nivå lenger enn rentebanen tilsier», skriver Norges Bank.

Les også Norges Bank-rapport: Bedriftene melder om større nedgang enn under finanskrisen

Kan måtte snu

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken mener Norges Bank har lagt seg på en optimistisk linje. Skulle smitten blusse opp igjen, kan Olsen måtte gjøre en ny kuvending og nedjusterte anslagene igjen.

– Dette er grunnen til at jeg har karakterisert dette som en optimistisk analyse. Det er en mer optimistisk forutsetning enn det vi har turt å legge til grunn i våre forventninger, sier Due-Andresen til E24.

– Det som ligger til grunn for Norges Banks prognose er en helt smertefri åpning av samfunnet, og at alt går bra. Mens det mange kanskje frykter er en ny smittebølge til høsten eller vinteren, sier hun.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken. Vis mer Lise Åserud / NTB scanpix

Tror Norges Bank følger regjeringen

Due-Andresen tror at sentralbanken har lagt seg på om lag samme linje som statsminister Erna Solberg, som i utgangspunktet legger opp til at samfunnet kan åpnes gradvis og uten store tilbakeslag.

– Jeg tror det scenarioet sentralbanken bruker er det regjeringen kaller for plan A, at de satser på at det ikke kommer noe nye, store oppblomstringer. Men det er en slags best case, vil jeg si, i denne situasjonen, sier Due-Andresen.

Den 7. mai la regjeringen frem en plan for gjenåpning av samfunnet. Den forutsatte at smitten holdes under kontroll. Den 12. juni åpnet regjeringen ytterligere opp, inkludert treningssentre, svømmehaller og badeland. Det ble også åpnet for arrangementer med opptil 200 personer.

– Dersom smitten blusser opp igjen, kan det hende at vi ikke kan lette på tiltakene slik som vi nå planlegger for, sa statsminister Erna Solberg den 7. mai.

Hvis det kommer en ny og stor smittebølge, vil regjeringen måtte kaste om på sine planer. Da vil Norges Banks anslag fort ryke også.

– Det kan hende, og det sier jo også Norges Bank i klartekst i rapporten. De har advarsler om at det kan gå både bedre og dårligere enn de forventer nå. Så det er jo nevnt. Men de har valgt å være ganske optimistiske, sier Due-Andresen.