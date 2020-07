Petter Stordalen tar over konkurshotell i Bergen

Petter Stordalens Choice tar over hotellet First Hotel Marin i Bergen etter Maribel-konkursen, mens Adolfsen-brødrene overtar First Hotel Victoria på Hamar. Dermed har alle hotellene etter konkursen fått nye drivere.

Publisert: Oppdatert: 31. juli 2020 11:41 , Publisert: 31. juli 2020 10:33

De to siste hotellene etter Maribel-konkursen har nå funnet nye eiere, bekrefter bostyrer Egil Hatling til E24.

– Siste nytt fra i går kveld er at First Hotel Victoria på Hamar og First Hotel Marin i Bergen har fått nye eiere, sier Hatling.

Petter Stordalens Choice tar over First Hotel Marin, mens Adolfsen-brødrenes Norlandia tar over First Hotel Victoria på Hamar.

Bohandlingen av hotellene etter konkursen er dermed sluttført.

Dagens Næringsliv omtalte hotellovertakelsen først.

– Fantastisk beliggenhet

Choice har signert en leieavtale med gårdeier Realforum AS, og hotellet vil bli omgjort til et Clarion-hotell.

– Dette er et fantastisk hotell med en flott beliggenhet midt på Bryggen i Bergen. Det kommer til å passe bra inn i Nordic Choice-familien og jeg er glad for at vi i denne spesielle og tøffe tiden for turistnæringen får muligheten til å drive dette hotellet videre, sier Petter Stordalen i en pressemelding.

Konsernet har tidligere bedyret dramatikken i reiselivsbransjen etter virusutbruddet, og Stordalen anslo i juni at hotellvirksomheten hadde tapt rundt en milliard.

Choice har fått 131 millioner i kontantstøtte etter virusutbruddet.

Alle sju hotellene videreført

Hotellkjeden Maribel gikk konkurs i midten av juli. Konkursen rammet sju hoteller i Norge.

– Det er et stort, internasjonalt hotellselskap. I den første delen av bobehandlingen har jeg vært opptatt av å sikre arbeidsplasser for ansatte og hotellgjester, sier han.

Fire av hotellene ble overtatt av Asmund Haares hotelleiendomsselskap, Host Hoteleiendom AS tidligere i uken.

– I helgen ble det inngått avtale med Host Hoteleiendom AS. De overtar driften av First Hotel Millennium, First Hotel Grims Grenka, First Hotel Breiseth og First Hotel Atlantica, forteller bostyrer Hatling.

Avtalen som ble inngått i helgen sikrer i tillegg videre drift for ytterligere 34 hoteller i Sverige og Danmark, opplyser konserndirektør Anders Moe i Flying Elephant, som eier Host, i en e-post.

Torsdag ble det kjent at X Meeting Point på Hellerudsletta utenfor Oslo blir tatt over av Adolfsen-brødrenes Norlandia. Det siste hotellet First Hotel & Suites Oslo West ble tidligere i bobehandlingen ble tilbakegitt til gårdeier.

Flere år med regnskapsgjennomgang

Når gjenstår all normal bobehandling.

– Jeg skal blant annet gå gjennom regnskapet og transaksjonene som er foretatt før konkursen. Det er et stort og krevende arbeid som kan ta flere år, sier Hatling.

