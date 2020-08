SR-Bank håper de store tapene på oljelån er tatt

Oljekunder hos banksjef Arne Austreid har slitt med å betale lånene sine etter koronapandemien og påfører banken store tap. Han synes Sparebank 1 SR-Bank tross alt klarer å levere greit.

Banksjef Arne Austreid håper at de nå har tatt de nedskrivingene på lån som trengs, men er ikke sikker. Vis mer Marie von Krogh

Publisert: Oppdatert: 6. august 2020 08:06 , Publisert: 6. august 2020 07:53

Etter første del av 2020 sterkt preget av koronapandemien og lav oljepris, håper Sparebank 1 SR-Bank at de største grepene er tatt.

Nedskrivingene på lån og garantier har vært langt høyere enn vanlig. For årets første seks måneder endte nedskrivingene på 1,39 milliarder kroner – mot 30 millioner kroner i samme periode i 2019.

Banksjef Arne Austreid påpeker at tallet var spesielt lavt i fjor, og at banken typisk i løpet av et år skriver ned slike lån med rundt 400 til 500 millioner kroner.

Med mer enn dobbelt av dette i løpet av de første seks månedene i 2020 håper han nå at det blir lavere tap på lån framover. Men sikker er han ikke.

– Noen av kundene våre innen oljebransjen har slitt med å betjene lånene sine. Dermed må vi ta vårt, aksjonærene tar sitt og så prøver vi å finne en ny form for at selskapet skal kunne drive videre, sier administrerende direktør Arne Austreid i Sparebank 1 SR-Bank.

1,9 milliarder ned

I første halvår ender Sparebank 1 SR-Bank med et resultat før skatt på 513 millioner kroner. Dermed fortsetter trenden fra første kvartal, hvor resultatet endte rundt én milliard svakere enn i 2019: Etter seks måneder er overskuddet 1,9 milliarder kroner lavere i 2020 enn året før.

Inntektene for første halvår ender på tre milliarder kroner, mot 3,7 milliarder i 2019. Her er ikke andre kvartal særlig svakere enn samme periode i fjor, med 1,67 milliarder kroner i år sammenlignet med 1,69 milliarder kroner i fjor.

Austreid mener banken har hatt et første halvår med en god underliggende inntjening – men altså preget av tap på lån.

– Vi er godt kapitalisert, til tross for store tap. Med 513 millioner kroner mener jeg vi tross alt leverer et betydelig overskudd på et halvt år, sier SR-Banks administrerende direktør.

Vanskelig å gi mer lån

Austreid deler kundene i oljebransjen inn i tre: Oljeselskapene, oljeservice, og suply og rigg. I den første gruppen er det ingen problemer med å betale lån og hos den andre er det få.

Så det er spesielt innen supply- og riggbransjen, hvor kapitalbehovet typisk er stort, at også problemene nå er størst.

– Hva betyr dette for bankens prioriteringer framover?

– Nå er oljebransjen godt utstyrt med båter og fartøy, og behovet for lån vil være vesentlig lavere. For oss er det vanskelig framover å gå inn i en bransje med så store utfordringer, samtidig som vi er opptatt av å ta vare på de kundene vi har, sier Austreid.

Banksjefen opplever at folk flest klarer å betjene lånene sine.

– Til tross for at arbeidsledigheten er stor, klarer folk seg bra. Vi har hatt en digitalisert prosess hvor det går an å be om utsettelse av avdrag, og flere enn vanlig har gjort det.

Austreid viser til at banken opplever vekst innen personmarked.

– Rentenedsettelsen har stimulert til kjøp av nye boliger og fritidsboliger, sier han.