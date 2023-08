Tror første rentekutt kommer i slutten av 2024

Norges Bank gikk ved forrige heving langt i å antyde at renten skal opp også i september. Men ifølge sjeføkonomene kan vi se langt etter rentekuttene.

4,25 prosent vil trolig være den nye normale styringsrenten i overskuelig fremtid, mener sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland.

– Vi tror at rentetoppen kommer i september, med en kvarting kvartingRenteheving på 0,25 prosentpoeng. Dermed tror vi på en topp på 4,25 prosent. Samtidig ser vi sannsynligheten som større for at den havner på over 4,25 prosent enn under. Det er en oppsiderisiko, sier Haugland til E24.

Samtidig minner hun om at markedet priser inn en enda høyere topp en Norges Bank. Det vil i så fall bety to rentehevinger til, til en topp på 4,50 prosent.

DNB Markets prognoser viser at økonomi ser ut til å stagnere, drevet av at forbruket viser en svakere utvikling. Forbrukerne er stadig mer tilbakeholdne, påpeker sjeføkonomen.

– Vi tror uansett at dette nivået vil holde seg til desember neste år, sier Haugland videre.

Sjeføkonom i Handelsbanken, Marius Hov, sier at de ser for seg rentekutt fra Norges Bank fra sommeren 2024.

– Sånn ting har beveget seg i markedet, kan toppen dra seg lenger ut. At toppen skyves mer ut i tid, men også avstanden til første kutt, er høyst sannsynlig, sier Hov til E24.

– Dette avhenger av de nominelle faktorene. Det betyr ikke nødvendigvis høyere topp, men lenger varighet, legger han til.

USA kan bli rentejoker

Det er mange faktorer som spiller inn rundt hvor lenge nivået vil holde seg på topp, mener Haugland.

– Det er betinget på at de store sentralbankene i vesten begynner å kutte til sommeren. Tar vi feil her, noe vi kan gjøre om vi eksempelvis ser til USA, kan rentetoppen vare lenger her hjemme.

– Nå har vi hatt et år med innhenting etter pandemien. Ketshup-effekten er mer eller mindre tømt. Folk er mer forsiktige nå. Det vil bli svakere forbruk inn i 2024, men skulle vi ta feil av dette, blir rentetoppen høyere enn det våre prognoser tilsier, sier Haugland, før hun legger til:

– Vi tror også at boligprisene vil avta. For Norges Bank vil dette være en bekreftelse på at renteoppgangen vi har sett det siste året hjelper.

Helt sikker på at Norge ikke kutter først

Kronekursen er en av flere jokere for veien videre, understreker Haugland.

– Euroen ligger på 11,60 i øyeblikket. Vi tror ikke kronekursen vil styrke seg veldig i overskuelig fremtid. Men ser vi en ny runde med kronesvekkelse, er det mer sannsynlig at Norges Bank setter renten mer opp.

I likhet med Haugland, er Hov tydelig på at det som skjer hos de store sentralbankene ute på kontinentet vil være viktig for veien videre. Norges Bank kommer uansett hva som skjer ikke til å være først ute med kutt, mener han.

– Akkurat det er helt sikkert. Norges Bank gjorde et poeng ut av å heve rentebanen kraftig i juni. Dette var for å komme «à jour», spesielt sett i lys av den svake kronekursen. Renteutvikling blant Norges handelspartnere er et viktig element, sier Hov.

Sjeføkonomen ser for seg at USA kan ta en rentepause i september, men at det kommer en heving i fjerde kvartal.

– Markedet er helt på vippen, sier Hov, før han retter blikket mot Eurosonen:

– Etter ferske ESCB-tall er det også der en overveiende sannsynlighet for rentepause i september, før det kommer en siste heving i fjerde kvartal.

– Ingen vet hva som skjer

Norges Banks inflasjonsmål på to prosent er fremdeles langt unna. Ved forrige Pengepolitiske rapport i juni, anslo sentralbanken at vi trolig må ut i 2026 før vi nærmer oss målet.

– Totalinflasjonen kan falle ganske markant fremover, men kjerneinflasjonen er fremdeles høy, selv om toppen er passert. Skulle man få lønnskrav på de nivåene man forventer, vil det forlenge den høye kjerneinflasjonen. Også dette vil forlenge rentetoppen, sier Hov.

– Ingen vet hva som skjer inn i 2026, men dette kommer til å ta tid.

Haugland istemmer:

– Totalinflasjonen vil fra neste år gå ned fra 5,8 prosent på årsgjennomsnitt til 4,4 prosent. Høyt på 2-tallet ser vi først i 2026. Vi tror at Norges Bank vil slite med å slite med å nærme seg 2 prosent.

– Hva vil være den nye rentenormalen for nordmenn i fremtiden?

– Svaret på det er veldig usikkert. Mot slutten av prognosen vår i 2026, vil styringsrenten ligge på 3,25 prosent. Om det er et normalt nivå, kan jeg ikke si sikkert. Det er egentlig ikke godt nok med en inflasjon på 3 prosent. Jeg tror at vi må belage oss på at normalnivået på styringsrenten er høyere enn vi har vært vant med.

– Har vi vært bortskjemte med rentenivået i Norge tidligere?

– Ja, men lønnsveksten er samtidig høyere. At en høyere styringsrente betyr at nordmenn flest får det mye dårligere på sikt, er neimen ikke sikkert, sier Haugland.