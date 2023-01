Shoppefall kan bremse renteoppgang: – Omslaget er her nå

Det overraskende store fallet i detaljhandelen er likevel ikke nok til hindre rentehopp i mars, tror økonomer.

LAVERE RENTETOPP: Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets påpeker at dagens tall trekker i retning av lavere rentetopp.

Detaljhandelstallene fra desember viser et fall på 3,6 prosent, etter en oppgang på 0,8 prosent måneden før.

– Det er mye svakere enn ventet, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets, som på forhånd hadde anslått et fall på 1,0 prosent.

Haugland viser til at novembertallene til gjengjeld var sterke, i lys av høyere levekostnader og økte renter. I boligmarkedet har man allerede sett ett klart omslag, mens forbrukstallene så langt har holdt seg overraskende godt oppe.

– Alle har ventet på omslaget i forbrukernes etterspørsel etter høy prisvekst og kraftig renteoppgang. Etter et såpass skarpt fall som vi ser i dag kan vi nå konkludere at omslaget i økonomien er her, sier hun.

Les på E24+ Vilde og Fredrik brukte alle pengene på oppussingsobjektet. Så begynte rentene å stige

Lavere rentetopp

Detaljhandelen er en viktig motor for veksten i norsk økonomi, og det er ventet betydelig svakere utvikling i år enn i fjor.

– Nå kjøles den norske økonomien ned, sier Haugland.

Hun synes det ser ut som folk har lagt opp julehandelen litt annerledes og blitt mer prisbevisste, handlet mer på salg, for eksempel i løpet av Black Week, som var i november.

Sjeføkonomen tilføyer at svake forbrukstall er i tråd med Norges Banks syn på økonomien.

– De har ventet på dette svakhetstegnet, men nå kan de konkludere.

Norges Bank holdt renten i ro på 2,75 prosent tidligere i januar, men varslet ny heving til en topp på 3,0 prosent i mars.

– Vil dagens tall hindre ytterligere renteoppgang?

– Isolert sett trekker dette i retning av lavere rentetopp, men detaljhandelstallene kan svinge mye fra måned til måned, så mye kommer an på utviklingen fremover.

DNB Markets endrer derfor foreløpig ikke sin forventning om en rentetopp på 3,25 prosent. Haugland viser også til at Norges Bank har åpnet for at det kan komme ytterligere en renteheving etter marshevingen, selv om sannsynligheten er lavere.

– Dagens tall vil i seg selv trekke i retning av at rentetoppen blir 3,0 prosent og ikke 3,25 prosent, men det gjenstår å se, sier hun.

Handelsbankens sjeføkonom Marius Hov

– Ikke nok

Handelsbankens sjeføkonom Marius Hov er også tydelig på at forbruket nå står overfor et negativt vendepunkt.

– Dette er likevel ikke nok til å stille spørsmål ved at det kommer nok en renteheving fra Norges Bank i mars, skriver han i en kommentar.

Hov viser til at Norges Bank har tatt høyde for svakere forbruk i år, og at det er stor usikkerhet fremover.

– Det er ingenting i dataene så langt som antyder at Norges Bank vil avstå fra den planlagte heving i mars, skriver han.

Handelsbanken tror imidlertid at det blir den siste hevingen i denne omgang.

Hov er overrasket over det kraftige fallet, og han påpeker at det totalt sett har vært et markant fall de siste par månedene til tross for Black Friday-handelen i november.

– Gitt fallet i desember, er med ett detaljomsetningen på lavere nivåer enn hva vi så før pandemien, skriver sjeføkonomen.

Les også Venter markant boligprisfall: – De som håper på snarlig rentekutt, kan bli skuffet