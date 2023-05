Kronen svekker seg ytterligere

Den uvanlig svake kronen fortsetter å svekke seg.

Onsdag morgen fortsetter trenden. Klokken 8.10 koster en dollar 10,79 kroner.

Saken oppdateres

Den norske kronen har svekket seg mot viktige valutaer som dollaren og euroen de siste månedene. Tirsdag fortsatte svekkelsen etter et markant oljeprisfall, fra over 79 dollar til like over 75 dollar fatet, noe som bidro til nedgang på Oslo Børs.

Samtidig handles euroen for 11,89 kroner. Med unntak av noen få dager etter at coronakrisen slo ned i mars 2020 har euro aldri vær dyrere for nordmenn.

– Det finnes ikke én forklaring på fallet i kronekursen. Det er flere ting i samspill. Det er generell usikkerhet på vegne av verdensøkonomien, med renteøkningene vi har sett det siste året. Lavere oljepris rammer også kronekursen, sa Dane Cekov, valutastrateg i Nordea, til E24, tirsdag.

Kronesvekkelsen har kommet som en overraskelse på landets økonomer.

– Kronen har gått mye mer enn man trodde, uttalte valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets, til E24 i april.

Nylig besluttet Norges Bank at det daglige kronesalget (vekslingen) skal kuttes med ytterligere 100 millioner kroner, til 1,4 milliarder kroner per dag i mai. Det var mindre enn analytikere ventet på forhånd, og beslutningen førte til et markant kronefall.

I april ble kronesalget nedjustert med 200 millioner til 1,5 milliarder kroner per dag.

Ifølge en fersk analyse fra Nordea Markets vil kronen svekke seg enda mer. Meglerhuset venter at euroen vil koste over 12 kroner innen en måned.