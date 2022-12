Fastrentene i Lånekassen stiger ytterligere

Fastrentene i Lånekassen var rekordlave i starten av året, men har siden økt jevnlig. Fra 1. januar stiger fastrentene ytterligere.

Fastrentene i Lånekassen settes ytterligere opp fra 1. januar.

NTB

Fra 1. januar 2023 gjelder følgende fastrenter:

4,611 prosent for tre års bindingstid (opp 0,192 prosentpoeng)

4,535 prosent for fem års bindingstid (opp 0,154 prosentpoeng)

4,525 prosent for ti års bindingstid (opp 0,221 prosentpoeng)

Flytende rente fra 1. januar er 2,979 prosent.

Gjennomsnittet av de nye fastrentene er 4,557 prosent.

– Vi må tilbake til desember 2008 for å finne et høyere gjennomsnitt for fastrentene, da var gjennomsnittet av de tre rentene 4,867 prosent, sier kommunikasjonsdirektør Anette Bjerke i Lånekassen.

Hittil i 2022 har i underkant av 1.300 personer bundet renta på studielånet, noe som er det laveste tallet noensinne.