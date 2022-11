Strengere kontroll gir trykket stemning på russiske fiskebåter: – Forståelig, sier finansministeren

Finansministeren er i Tromsø for å sjekke tollernes kontroller.

TRYGVE MØTER TRYGVE: Finansminister Trygve Vedum (Sp) fikk møte tollhunden Trygve i Tromsø havn.

Bak gjerdet tårner to russiske fisketrålere seg over kaia i Breivika.

– Det er mer trykket stemning om bord enn det var tidligere, sier seksjonssjef Ragnar Dahl fra Tolletaten.

I dag må han og tollvesenet inspisere alle russiske fiskebåter som legger til kai i Norge. Samtidig kan de russiske fiskebåtene bare anløpe tre havner: Kirkenes, Båtsfjord og Tromsø.

– Det er ressurskrevende, men vi utfører kontrollen, sier Dahl.

ORIENTERTE: Tolldirektør Øystein Børmer orienterte finansminister Trygve Vedum (Sp) om kontrollen av russiske fiskebåter i Tromsø.

Tirsdag morgen har inspektører fra tollvesenet møtt mannsterkt opp for å fortelle om den nye kontrollen av russiske fiskebåter i Tromsø havn til finansminister Trygve Vedum (Sp). Han vil vite hvordan fiskerne reagerer på den strengere kontrollen.

– De er litt mer reserverte enn før. De følger oss rundt på kontrollene og er mer avventende. Men det tenker jeg er naturlig, forteller seksjonssjefen.

– De fleste er helt uskyldige

Regjeringens beslutning om å stenge havner og øke kontrollen av russiske fiskefartøy kom vel ei uke etter gasslekkasjene på Nord Stream-ledningene i Østersjøen.

– Vi har tre havner åpne, og det er viktig å høre hvordan oppdraget går. Når man tar den beslutningen, er det riktig også å besøke dem som gjør jobben, sier Vedum da iTromsø møter ham på havna i Breivika.

– Hva tenker du om at stemningen er mer trykket om bord på trålerne når de blir kontrollert?

– Det er forståelig. De fleste fiskerne som kommer hit er helt uskyldige. Folk er folk, og de fleste er her for å gjøre en jobb. Men vi må ha kontroll, svarer finansministeren.

– Vi er imøtekommende og hyggelige

Ifølge seksjonssjef Ragnar Dahl varer en vanlig kontroll alt mellom «noen timer til veldig mange timer».

Typisk går mellom tre og fire inspektører om bord og snakker med kapteinen. Kontrollen begynner på brua, før inspektørene går videre til lugarer, fellesarealer, arbeidsområder, fabrikker og trålerdekket bak.

Jakten går etter for eksempel brennevin, narkotika, sigaretter – og «annet strategisk utstyr», lyder det.

– Vi går om bord på samme måte som vi alltid har gjort – vi er imøtekommende og hyggelige. De skal behandles med respekt, sier seksjonssjefen.

MINISTERMØTE: Seksjonssjef Ragnar Dahl, tolldirektør Øystein Børmer og finansminister Trygve Vedum (Sp) møttes tirsdag morgen i Breivika på Tromsø havn.

Tolletaten har flydd inn flere tollinspektører fra sør for å kunne utføre de nye oppgavene i de nordnorske havnene.

– Det er betryggende at Tolletaten har så god oversikt. Det er greit at bare det å vite at Tolletaten utfører kontroller har en avskrekkende effekt. Det er god forebygging, og det er også målet, sier finansminister Trygve Vedum.

Merker lite til endringene

De nye reglene betyr ikke at det har kommet flere trålere til Tromsø. I praksis merker Tromsø havn lite til endringene.

– Den eneste forskjellen er at vi nå har et mer begrenset område som de russiske fiskefartøyene kan legge til kai ved, sier Elisabeth Krøtø fra Tromsø havn.

IKKE FLERE: Ifølge Tom Eirik Nordstrand og Elisabeth Krøtø fra Tromsø havn har det ikke kommet flere russiske trålere til Tromsø etter de nye reglene. – Dette er båter som har vært kunder hos oss alltid, sier Krøtø.

Havnen har utpekt et område i Breivika hvor de russiske fiskefartøy får legge til. Det er her alle kontrollene skjer.

– Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord er jo der det gjøres flest landinger, og det er kortest vei til stedene hvor trålerne fisker. Det var nok derfor de valgte de tre havnene, sier Krøtø.

Verdens største torskebestand

Regjeringen har blitt kritisert for ikke å ville stenge alle norske havner for russiske fartøy.

– Jeg syns det er bra at vi har klart å finne en løsning som gjør at det fortsatt er mulig å opprettholde den avtalen vi har på fiskeri med Russland, sier Vedum.

Norge forvalter flere torskebestander med Russland, og regjeringen frykter at Russland vil løpe fra avtalen hvis de stenger norske havner for russiske fiskefartøy.

– Verdens største torskebestand er i Barentshavet, og den må vi bevare, sier Vedum.