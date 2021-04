Øystein Olsen: – Det går mot lysere tider

Sentralbanksjefen beskrev en økonomi på vei ut av en dyp nedgang på Eiendom Norges årskonferanse tirsdag.

Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det går mot lysere tider. Vi er på vei ut av dette kraftige tilbakeslaget.

Det sa sentralbanksjef Øystein Olsen da han talte på Eiendom Norges årlige konferanse tirsdag.

Temaet var coronaviruset og veien videre for norsk økonomi, og utgangspunktet var sentralbankens forrige pengepolitiske rapport fra mars.

Viruskrisen bidro til at den norske økonomien (målt i BNP) krympet med 3,1 prosent i 2020. Men innhentingen ligger an til å bli sterkere, mener sentralbanksjefen.

Veksten ventes å lande på 3,8 prosent i år, og ytterligere 3,4 prosent neste år, ifølge Norges Banks prognoser fra mars.

– Det betyr at hvis det går slik vi så for oss i mars, så vil vi nærme oss en normalsituasjon mot slutten av dette året, eller ved inngangen til neste år, sier Olsen på dagens konferanse.

Les også Norges Bank fremskynder første renteheving

Holder fast på vaksineutsikter

Sentralbanksjefen peker samtidig på en viktig forutsetning:

– Jeg tror at alle land baserer seg på at hovedmedisinen for å bekjempe og bremse pandemien er vaksineringen som er på gang, sier Olsen.

Gangen i vaksineringen har imidlertid ikke vært uten problemer, og i Norge er AstraZeneca-vaksinen fortsatt på pause etter tilfeller av blodpropp.

Men sentralbanken holder fast på sine prognoser, sier Olsen.

– Selv om det er noen utfordringer vi alle kjenner til i forhold til enkelte av disse vaksinene, er det slik vi vurderer det – basert på informasjon fra helsemyndigheter – fortsatt utsikter for at store deler av befolkningen vil være vaksinert i løpet av dette året, kanskje allerede over sommeren.

– Det er bakgrunnen for at vi legger til grunn at det vil skje et til dels ganske kraftig oppsving når vi ser fremover ut dette året og de neste årene.

Nesten ett år med nullrente

Styringsrenten i Norge har ligget på null prosent i snart ett år, siden 7. mai i fjor.

En av konsekvensene av den lave renten har vært et boligmarked i vekst.

– Vi var klar over, og vi er klar over, at vedvarende lav rente virker skarpt på å stimulere etterspørselen etter lån, og gjennom ulike mekanismer stimulerer boligprisveksten.

– Det var litt av hensikten i starten, og så har boligprisveksten vært klart sterkere enn det vi har lagt til grunn, sier Olsen.

Les også Olsen tror renten vil dempe boligprisgaloppen: – Følger utviklingen nøye

De siste tallene fra Eiendom Norge viste en vekst på 1,2 prosent i mars. Også dette var noe sterkere enn sentralbankens prognoser, sier Olsen.

Men den første rentehevingen er varslet å komme i årets andre halvdel, og Norges Bank venter at boligprisveksten vil dempes fremover.

I 2022 ventes boligprisveksten å lande på 3,0 prosent.

Publisert: Publisert: 13. april 2021 18:22