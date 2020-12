Kygo tok ut rekordlønn for å kjøpe og pusse opp hus

Blant kulturprofilene i Bergen var det ingen som tjente mer enn Kygo i 2019. Én person slår imidlertid artisten når det kommer til størrelse på formuen.

Pengene strømmet inn på bankkontoen til Kygo i 2019. Her er han fotografert da BT møtte ham i Las Vegas i starten av 2020. Vis mer byoutline Rune Sævig (arkiv)

Publisert: Publisert: 8. desember 2020 14:41

2020 har vært et dødt år for de fleste musikere og artister, med svært få konserter og opptredener på grunn av den globale pandemien.

Samtidig ble 2019 et enormt suksessrikt år for mange av Bergens artister. Det kommer frem av fjorårets skattelister.

Kygo tok ut en solid lønn i 2019 for å kjøpe villaen på Hopsneset. Vis mer byoutline Tor Høvik

På inntektstoppen finner vi artistene Kyrre Gørvell-Dahll (25. plass nasjonalt), bedre kjent som Kygo, og Alan Walker.

Begge to er blant Norges best betalte musikere gjennom tidene.

– Inntektsveksten skyldes at det har vært behov for å ta ut mer fra virksomheten for å kjøpe egen bolig og pusse den opp, skriver Jan Bjordal, Kygos co-manager og stefar, til BT/E24.

Det var i september 2018 at Kygo kjøpte tidenes dyreste bergensbolig for 41 millioner kroner. Villaen på Hopsneset ligger 300 meter fra artistens barndomshjem.

2019 er andre år på rad at de to EDM-musikerne troner øverst på inntektslistene.

Kygo opplevde en massiv inntektsvekst på nesten 60 millioner kroner, mens Alan Walker økte inntekten med 13,3 millioner.

Alan Walker har bygget opp en solid formue på å lage og spille elektronisk dansemusikk, vanligvis forkortet til EDM på engelsk. Vis mer byoutline Ørjan Deisz (arkiv)

Forlagsgründer med solid inntektsvekst

Rett under de to musikerne finner vi forlegger Bjarte Hordnes, som leder bergensforlaget Bodoni.

– Den ekstraordinært høye inntekten skyldes disposisjoner i forbindelse med boligbytte, skriver Hordnes i en SMS til BT/E24.

Bjarte Hordnes byttet bolig og fikk dermed en solid inntektsvekst i 2019. Vis mer byoutline Silje Katrine Robinson (arkiv)

Forleggeren tidoblet inntekten sammenliknet med året før og tjente 13,1 millioner kroner i 2019. Han står oppført med en formue på 67 millioner kroner.

Forlegger Arno Vigmostad kommer inn rett under Hordnes med en inntekt på 8,1 millioner kroner. Ved årsskiftet satt han med verdier tilsvarende 93 millioner kroner, en økning på litt over 2,6 millioner siden 2018.

Blir slått på formuestoppen

Alan Walker og Kygo har også bygget opp en solid formue etter flere år med verdensomspennende turnévirksomhet.

Kygo sitter på nettoverdier tilsvarende 132 millioner kroner, som er en økning på nesten 60 prosent siden 2018. Alan Walker tredoblet formuen til 21 millioner kroner i løpet av året.

Arnstein Bjørke slår de to EDM-artistene i størrelse på formue. Kygo ligger «bare» 15 millioner kroner bak, og puster forlagsgründeren i nakken. Vis mer byoutline Eirik Brekke (arkiv)

Bare én person slår de to musikerne i konkurransen om størst materiell rikdom.

På listen over Bergens kulturtopper med størst formue finner vi forlagsgründer og stifter av Fagbokforlager og Vigmostad & Bjørke, Arnstein Bjørke. Han er god for 148 millioner kroner.

Pondus-tegnerens formue krympet

For noen har formuen krympet i 2019. Det kan ligge mange årsaker bak, blant annet en økning i gjeld eller endring i verdien på aksjer.

Blant kulturprofilene som har sett formuen krympe mest, finner vi den kjente tegneren og skaperen av tegneserien Pondus, Frode Øverli.

Pondus-tegner Frode Øverli har fortsatt en betydelig formue, men i 2019 krympet den med nesten 9,9 millioner kroner. Vis mer byoutline Magnus Kallelid (arkiv)

Han har måttet se formuen minke med nesten 9,9 millioner kroner i fjor. Ved slutten av 2019 satt han likevel igjen med verdier verdt 54,6 millioner kroner.

Inntekten ble 1,9 millioner kroner med en skatt på rundt én million.

Svein Berge, kjent fra den verdenskjente duoen Röyksopp, fikk formuen sin halvert fra 11 millioner i 2018 til 5,2 millioner i 2019.

Også inntekten til musikeren ble kraftig redusert fra 4,5 millioner til 678.000 i fjor.

Hans makker Torbjørn Brundtland hadde en liknende nedgang i både formue og inntekt.

Sjekk hva kulturtoppene i Bergen tjente i 2019 i listene under:

