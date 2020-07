Flere unge blir uføre

Det siste året økte antallet unge uføre med 2.000. De siste sju årene har antallet unge uføre doblet seg, fra 10.000 til 20.000.

I 2019 var det litt over 20.000 uføretrygdede under 30 år i Norge. Vis mer Audun Braastad / NTB scanpix

NTB

Publisert: Publisert: 18. juli 2020 08:16

Stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap) sier dette er helt i strid med de politiske målene Stortinget har vedtatt, skriver Klassekampen.

I 2016 lanserte regjeringen et garantitilbud for unge arbeidsledige under 30 år, og i 2018 lanserte de en inkluderingsdugnad med flere tiltak for å få folk inn i arbeidslivet, spesielt personer med hull i CV-en.

– Det er overraskende at disse tiltakene ikke får utslag på statistikken, sier Tonje Fyhn, leder av forskningsgruppa for arbeidsliv og inkludering ved forskningsinstituttet Norce.

Fyhn peker på kutt i arbeidsavklaringspenger, lav utdanning og manglende videregående skole som viktige faktorer til økningen.

Tallene kom den 2. juli fra Statistisk sentralbyrå (SSB), og viste at 10,5 prosent av befolkningen mellom 18–67 år var uføretrygdet i 2019.

Les også Aftonbladet: Ansatte i Stordalens flyselskap risikerer sparken

Les også Et treroms skatteparadis