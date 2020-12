Høie: – Ikke nødvendig med utvidet åpningstider i desember

Regjeringen vil ikke gjøre noe med åpningstidene i desember, slik FHI foreslo.

På spørsmål om det blir utvidet åpningstid for butikker og Vinmonopolet i desember, svarer helseminister Bent Høie at dette ikke lar seg gjøre.

Onsdag morgen kom det frem at Folkehelseinstituttet (FHI) foreslår lengre åpningstider frem til jul. De mener det kan hindre storhandling og press på butikkene før jul.

– Dette rådet har også blitt fulgt opp av regjeringen. Det har vært møte mellom næringsministeren og barne- og familieminister i dag og med partene tilbakemeldingene fra partene er at de mener dette ikke er nødvendig, sier Høie.

Butikkene mener ifølge helseministeren at de har gode systemer for å håndtere dette og ønsker ikke å pålegge ansatte å arbeide utover normale åpningstider for høytiden.

– Det som hadde vært eventuelt aktuelt er å holde butikkene åpne den 27. desember i tillegg. For Vinmonopolet er åpningstidene regulert i lov, så det lar seg ikke gjøre å endre, forklarer Høie.

Åpner for unntak fra karantenehotell

Regjeringen sa også på pressekonferansen har også foreslått å gjøre unntak fra reglene om karantenehotell.

– Vi foreslår nå at de som an dokumentere leieforhold i Norge men som ikke er bosatt her kan oppholde seg der i karantenetiden, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland på pressekonferansen onsdag.

Også de som kan gjennomføre karantene i enerom kan slippe karantenehotell. Da må de ha tilgang til eget kjøkken og bad. Personer i samme husstand som reiser sammen kan gå i karantene sammen.

Endringene gjelder personer som ikke har fast bosted i Norge, og som ellers ville måtte gjennomføre karantenen på hotell.

Håper på rask endring

Mæland påpeker at hovedregelen fortsatt er at alle som kommer fra såkalte røde land skal på karantenehotell. Det er ingen endringer i hvem som må i karantene eller hvor lenge karantenen varer.

Justisministeren håper endringene kan komme på plass så raskt som mulig, men påpeker at dagens regler gjelder frem til endringene er på plass.

Regjeringen opplyste for en måned siden at egenandelen for karantenehotell er på 500 kroner natten for privatpersoner og 1.500 kroner natten for bedrifter.

