Bergens rikeste redaktør har nesten ti millioner i formue

Hvorfor skriver mediene så mye om skattelistene? Og hva tjener egentlig de som skriver om dem?

Sjefredaktør i Bergens Tidende, Frøy Gudbrandsen, mener det er uproblematisk at folk får vite hva hun tjener. Vis mer byoutline Bjørn Erik Larsen

Publisert: Publisert: 8. desember 2020 11:33

Mot slutten av hvert år kommer skattelistene som viser hva nordmenn tjente, betalte i skatt og hvor stor formue de hadde året før.

Samtidig lager mediene en rekke saker som «Bare én mann tjente mer enn Kygo i Bergen fjor», og «Disse er rikest i Bergen».

At mediene skriver slike saker er helt nødvendig mener sjefredaktør i BA, Sigvald Sveinbjørnsson.

– Det at jeg får vite hvem som har sett på mine opplysninger har en avkjølende effekt, og det synes jeg er helt feil, sier BA-redaktør Sigvald Sveinbjørnsson. Vis mer byoutline Bjørn Erik Larsen

– Skatten er det som danner grunnlaget for de institusjonene som gjør Norge til et ålreit sted å leve. Legitimiteten og forståelsen av skattesystemet avhenger av at disse listene er åpne, sier han.

Millionforskjeller hos redaktørene

Sveinbjørnsson tjente 1,2 millioner i fjor og betalte 538.000 i skatt, men han er langt fra den best betalte redaktøren i Bergen.

Millioner i inntekt skiller nemlig redaktørene i Bergens Tidende, BA, NRK Vestland og TV 2.

Med maks lederbonus fikk TV 2-sjefen nesten seks millioner i lønn i 2019. Vis mer byoutline Ørjan Deisz

Tidligere sjefredaktør i Bergens Tidende, Øyulf Hjertenes, tjente nest mest av medietoppene i Bergen i fjor, kun slått av TV 2-sjef Olav T. Sandnes. Vis mer byoutline Vegar Valde

På toppen troner administrerende direktør og ansvarlig redaktør i TV 2, Olav T. Sandnes. Han oppnådde full lederbonus i fjor og endte med en inntekt på 5,9 millioner kroner. Skatten ble 2,4 millioner.

Nummer to på listen er tidligere sjefredaktør i BT og nå direktør i Schibsted Kyst, Øyulf Hjertenes, med en inntekt på 2,5 millioner kroner og en skatt på 1,1 millioner.

Han var også den som hadde nest størst økning i inntekt fra året før blant medietoppene.

På formuestoppen, med 9,6 millioner, kommer sjefredaktør i BT, Frøy Gudbrandsen.

Tidligere ITV-sjef og tv-produsent Eldar Nakken er også på pallen med 2,5 millioner i formue. Han har imidlertid måtte se formuen krympe med nesten en halv million fra 2018 til 2019.

– Mye penger gir mye makt

Sjefredaktør i Bergens Tidende, Frøy Gudbrandsen, mener det er en viktig for samfunnet å kjenne til enkeltpersoners formue, inntekt og skatt.

– Det gir oss mulighet til å få et øyeblikksbilde, men også se på endringer over tid. Vi vet jo at mye penger gir mye makt, sier hun.

Gudbrandsen tjente litt over én million i 2019 og betalte 522.000 i skatt.

Må være journalistisk begrunnet

Samtidig må mediene sørge for at man har en journalistisk begrunnelse for å opplyse allmenheten om inntekten til kulturtoppen, næringslivslederen, eller medietoppen, mener Gudbransen.

– Det er opp til oss journalister å vise at dette er journalistikk som har offentlighetens interesse. At det vi skriver betyr noe, sier hun.

For mange har skattelistene vært årets sjanse til å sjekke hva naboen, kollegaen eller til og med sjefen din tjener.

For syv år siden ble muligheten til anonyme søk tatt bort av regjeringen. Dette har sørget for å kjølne interessen og antallet søk falt betydelig.

– Det at jeg får vite hvem som har sett på mine opplysninger har en avkjølende effekt, og det synes jeg er helt feil, mener Sveinbjørnsson.

– Litt ubehagelig

At enkelte mener det er grafsing i andres saker når mediene skriver om skattelistene, er både Sveinbjørnsson og Gudbrandsen helt uenig i.

– Jeg tror folk forstår hvorfor vi gjør det. Nå kan du ikke lenger søke i det skjulte, så den kikkergreien er tatt vekk, sier Gudbransen.

De mener begge det er uproblematisk at deres inntekter kommer frem i mediene.

– Det er kanskje litt ubehagelig, men det går fort over, sier Sveinbjørnsson.

– Det er helt uproblematisk. Jeg synes ikke det er ubehagelig i det hele tatt, sier Gudbrandsen.