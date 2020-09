Ny, dyster NHO-rapport: – Nå blir det verre igjen

Andelen bedrifter som melder om oppsigelser øker fra ni til tolv prosent, etter en måned med smitteoppblomstring og nye corona-innstramminger i Norge.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO. Vis mer byoutline Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Publisert: Publisert: 18. september 2020 13:00

Det viser NHOs ferske september-undersøkelse blant flere tusen medlemmer, som ble lagt frem fredag.

– Først ble det verre. Så ble det bedre. Nå blir det verre igjen, sier sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til E24.

Et halvt år etter at coronapandemien snudde Norge på hodet, hadde flere håpet at næringslivet snart kan se lyset i enden av tunnelen.

Klar økning i oppsigelser

Men NHOs nyeste kartlegging tyder på at de må smøre seg med tålmodighet. Flere ting er forverret siden den forrige bedriftsutspørringen i august, viser tallene:

12 prosent av bedriftene oppgir at de har gjennomført oppsigelser, en markant økning fra ni prosent i august.

50 prosent av bedriftene oppgir lavere etterspørsel, en økning fra 46 prosent for en måned siden.

Like mange oppgir at omsetningen er redusert, en oppgang på fem prosentpoeng. Andelen bedrifter rammet av sterk omsetningssvikt (50 prosent fall i salget eller mer) stiger også litt, fra åtte til ni prosent.

FLERE OPPSIGELSER: 12 prosent av bedriftene melder om oppsigelser i den nyeste undersøkelsen, opp fra ni prosent i forrige runde. Vis mer byoutline Kilde: NHOs medlemsundersøkelse for september.

– Som fryktet

– Disse resultatene er som fryktet, sier Dørum, og utdyper:

– Det har hele veien vært en nær sammenheng mellom smitteutvikling, tiltakene myndighetene iverksetter for å holde smitten nede, og aktiviteten i økonomien. Norge ble først rammet da Kina stengte ned, og deretter da vi selv stengte ned i mars. Siden har aktiviteten bedret seg, i takt med gjenåpningen av samfunnet.

– Og da er det ikke så overraskende at bedriftene nå har fått det verre igjen?

– Nei, ikke når smittetallene har tatt seg opp, og regjeringen igjen har strammet inn tiltakene. Når du må stenge ølserveringen ved midnatt, er det klart at det fører til dårligere omsetning og færre arbeidstimer, skisserer sjeføkonomen.

Alt ser ikke dårligere ut. Andelen bedrifter med likviditetsproblemer holder seg stabil i den nye undersøkelsen.

Andelen som frykter konkurs ligger også på stedet hvil på 12 prosent.

– Tiden er vår fiende

Dørum mener den flate utviklingen likevel er skumlere enn den kan fremstå:

– Tiden er vår fiende når vi står oppe i en slik situasjon, sier sjeføkonomen:

– Bedrifter tåler at konkursspøkelset henger over dem en stund. Men jo lengre tid det går, jo mer utsatt blir de for å bukke under. Derfor er jeg mer uroet av at én av ti frykter konkurs nå, enn at én av tre bedrifter fryktet konkurs tilbake i mars.

Reiseliv, luftfart og transport har reiselivet opplevd det sterkeste omsetningstapet, ifølge NHOs undersøkelser:

Omsetningstap i ulike næringer. Vis mer byoutline Kilde: NHOs medlemsundersøkelse

Mandag kommer finansminister Jan Tore Sanner (H) med nyheter om videre støtte for spesielt utsatte næringer som reiselivs- og eventbransjen.

Reiseoperatører forteller E24 om total stillestans i markedet, og at de har måttet permittere samtlige ansatte.

Dørum sier regjeringen vanskelig kan opprettholde like gode støtteordninger til aktørene over tid.

– Samtidig er mange bedrifter er fortsatt avhengig av støtte for å klare seg videre, sier han.

