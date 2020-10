Strammer inn regler for utenlandske arbeidere

Regjeringen vil skjerpe reglene for utenlandske arbeidere i Norge, opplyser kilder til E24. Blant forslagene er krav om enerom på brakkerigg og testing hver tredje dag.

NY RUNDE: Her er noen av de som stiller i mandagens pressekonferanse. Bildet er fra før påskehelgen, da regjeringen la frem planen for smitteverntiltak basert blant annet på en rapport fra Holdenutvalget. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

Publisert: Oppdatert: 26. oktober 2020 12:24 , Publisert: 26. oktober 2020 10:06

Innstrammingen kommer etter at importsmitten har økt de siste ukene.

Frem til nå har utenlandsk arbeidskraft sluppet ti dager i karantene, for at de skal kunne gå på jobb. Dette vil nå trolig endres, etter det E24 erfarer.

Innskjerpingen vil trolig ikke ha tilbakevirkende kraft. Det vil si at arbeidere som allerede har kommet inn i landet, ikke blir påvirket av de nye reglene.

Helse- og omsorgsdepartementet vil foreløpig ikke kommentere innstrammingen, og viser til pressekonferansen mandag klokken 16. Her skal regjeringen legger frem nye nasjonale coronatiltak.

Bekymret for næringslivet

Helseminister Bent Høie møtte mandag LO og NHO for å diskutere smitten som kommer fra utenlandske arbeidere.

– Det blir vanskelig for samfunnet som helhet hvis det kommer tiltak som er så dramatiske at de setter arbeidsplasser i fare, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Han var med på møtet med regjeringen, og sier at han nå venter til han ser hva regjeringen legger frem på pressekonferansen.

– Den aller største utfordringen er at smittesituasjonen endrer seg så dramatisk. Derfor vurderer regjeringen innskjerpinger i ordningen. Før vi konkluderer, har vi behov for å drøfte det med arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, sa Høie til NTB.

– Kan måtte stenge ned

Almlid i NHO understreker at han er bekymret for smittesituasjonen. Samtidig viser han til at næringslivet generelt har vært flinke til å tilpasse seg tiltakene.

– Noen av tiltakene kan føre til at bedrifter ikke får tak i den arbeidskraften de har behov for, og karantenehåndteringen kan bli så streng at noen i verste fall må stenge ned virksomhetene fordi det blir for dyrt, sier han til E24 etter møtet.

Det var ved midnatt registrert 17.908 koronasmittede personer i Norge, viser foreløpige tall. Det er en økning på 160 meldte tilfeller siste døgn.

Helsedirektoratet har anbefalt regjeringen om å innføre tiltak mot arbeidsreisende som kommer til Norge.

– Vi skal legge til rette for at de som kommer inn i landet i minst mulig grad har med seg smitte. Næringslivet er mist av alle tjent med smitte på arbeidsplassene, sier Almlid.

Nye lokale tiltak

Også i Oslo varsles det mandag strengere tiltak for å bekjempe smittespredning.

På pressekonferansen vil Erna Solberg (H), Bent Høie (H), Guri Melby (V) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF) være tilstede fra regjeringen, men også direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog og direktør ved Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, vil være tilstede.

Nye og strengere tiltak ble varslet på regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen i Norge fredag. Da sa statsminister Solberg at hun var bekymret over smitteøkningen i Norge.

Helseminister Bent Høie (H) sa forrige fredag at de vil basere seg på tiltak som er tilstrekkelige nasjonalt, men at man også må være forberedt på strengere tiltak på lokalt nivå.

Mandag skal også byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen informere om nye coronatiltak i hovedstaden klokken 14.

Det er meldt om 52 nye coronatilfeller i Oslo det siste døgnet. Tallene fra Oslo kommune viser at det de siste to ukene er registrert i alt 730 smittede i byen.

