Laveste norske handelsoverskudd siden slutten av 80-tallet

Det norske handelsoverskuddet ble nesten utradert i 2020, skriver Statistisk sentralbyrå.

Handelsoverskuddet for varer endte på 10,4 milliarder kroner i 2020. Det er det laveste siden Norge hadde handelsunderskudd på slutten av 80-tallet.

– Pandemien påvirket norsk utenrikshandel i stor grad i fjor. Med lave olje- og gasspriser er norske eksportinntekter kraftig redusert, sier seksjonssjef for utenrikshandelsstatistikken i SSB Espen Kristiansen, i meldingen.

I 2020 ble det eksportert varer for 773,2 milliarder kroner, mens importen var noe lavere med 762,8 milliarder kroner.

Eksportverdien falt 15,5 prosent fra 2019 og det er først og fremst fallet i olje- og gassprisene som trekker ned.

Fastlandseksporten var 6,5 prosent lavere enn i 2019. Det er flere næringer som påvirkes av coronapandemien, lav oljepris, smitteverntiltak og usikkerhet.

I desember endte handelsoverskuddet på 12,1 milliarder kroner, det høyeste siden februar 2020. I oktober snudde handelsbalansen til overskudd etter et halvt år med underskudd.

Svakere krone beskyttet eksporten

– Svekkelsen av krona beskyttet eksportinntektene til en viss grad, i det som åpenbart har vært turbulente tider i mange internasjonale markeder av betydning for norsk næringsliv, sier SSBs Kristiansen.

En svakere krone vil isolert sett bety at norske eksportører får flere kroner for varene de selger i utenlandsk valuta, mens importørene må betale mer for varene de kjøper.

Kronekursen falt til det svakeste noensinne i mars i fjor på 13,14 mot euro, da pandemien slo inn for fullt. Nå er kronekursen kommet tilbake, slik at en euro nå koster 10,32 kroner.

Tidenes nest høyeste eksportverdi for laks

Eksporten av fisk utgjorde 102 milliarder kroner i 2020. Årets første kvartal startet godt, men coronapandemien og bortfall av restaurant- og hotellsegmentet ga svært negative effekter utover året.

«Likevel endte året som helhet med tidenes nest høyeste eksportverdi, ned 2,0 prosent fra rekordåret 2019», skriver SSB.

Lavere priser for laks trakk ned eksportverdien, selv om volumet økte. Verdien for laks var 70,1 milliarder i 2020, ned 3,3 prosent sammenlignet med 2019. Størst nedgang var det til det asiatiske markedet.

Kina største importland for første gang

Norge importerte varer for totalt 762,8 milliarder kroner i fjor, opp 0,6 prosent fra året før. Kina er i 2020 for første gang det landet vi importerer mest fra, med varer til en verd av 92,0 milliarder kroner, nesten 20 prosent mer enn i 2019.

Reiserestriksjoner og fravær av taxfreehandel påvirker særlig importen av alkohol og tobakk, påpeker SSB. Vi innførte alkoholholdige drikkevarer og tobakk for henholdsvis 6,4 milliarder kroner og 5,0 milliarder kroner i 2020 en økning på 21,2 prosent og 38,1 prosent fra året før.

