Vedum vil holde igjen på oljepengebruken for å unngå raskere renteoppgang

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mener man må unngå at finanspolitikken fører til en overoppheting.

– Når det går veldig godt i norsk økonomi, må vi holde igjen på pengebruken i statsbudsjettet. Hvis ikke, kan vi få en overoppheting av norsk økonomi. Det vil føre til enda høyere inflasjon med behov for enda høyere rente. Det ville økt utgiftene til folk og bedrifter i hele landet, og det må vi unngå, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i en pressemelding.

Mandag samles regjeringen til budsjettkonferanse, og i den forbindelse er det lagt frem oppdaterte anslag for norsk økonomi.

Tror arbeidsledigheten holder seg lav

Finansdepartementet skriver at det nå er sterk økonomisk vekst og lav arbeidsledighet i Norge. Samtidig er det ifølge departementet økt mangel på arbeidskraft og tiltakende lønns- og prisvekst.

Den norske økonomien vil vokse med 3,6 prosent i år, tilsier prognosene. For 2023 er veksten i bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge anslått til 2,5 prosent.

I 2021 endte BNP-veksten på 4,2 prosent.

Den registrerte arbeidsledigheten anslås å holde seg lav på 2,0 prosent i 2023. Arbeidsledigheten i år vil være på 2,1 prosent, ifølge prognosene.

Arbeidsledigheten er nå tilbake på nivåene fra før coronapandemien, og nærmere seg det den lå på før finanskrisen i 2008, ifølge departementet.

Sysselsettingen anslå å øke med 2,5 prosent i år, og 0,8 prosent i 2023.

Eksporten antas å øke med 5,6 prosent i verdi i år, og 5,4 prosent i 2023. Importen vil samtidig øke med 10,8 prosent i år og 4,8 prosent neste år, ifølge prognosene.

Etterspørselen fra Fastlands-Norge anslås å øke med 5,9 prosent.

Krigen påvirker

Prognosene forutsetter at krigen i Ukraina ikke gir langvarige skadevirkninger på internasjonal økonomi, ifølge finansdepartementet.

Krigen har skapt uro i verdens finansmarkeder, og Oljefondets verdi har falt rundt 900 milliarder kroner siden nyttår. Den har også bidratt til høyere råvarepriser, inkludert for olje og gass, noe som gir høye eksportinntekter for Norge.

– Vi lever nå i en mer usikker tid enn vanlig. Den siste tiden har for alvor vist oss hvor viktig trygghet og beredskap er for samfunnet vårt. Regjeringen skal lage et godt budsjett som gjør hverdagen bedre og tryggere for vanlige folk i hele landet, sier Vedum.

Regjeringen starter budsjettarbeidet for 2023 med budsjettkonferanse på Klækken hotell. Budsjettkonferansen varer fra 14. til 16. mars.