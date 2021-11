Tusenvis drar på kino i dag: – Det er som i gode, gamle dager

Første lørdag i november har alle kinoer i Norge halv pris. Hos Odeon og Nordisk film fører det mest sannsynlig til publikumsrekorder i år.

FYLLES OPP: Kinoene har hatt gode tider etter at samfunnet åpnet opp. Lørdag varsles masseinnrykk. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

– Vi har så langt solgt over 32.000 billetter. Det er over det dobbelte av hva vi endte på i fjor, forteller Christin Berg, programdirektør hos Nordisk film.

Tidlig lørdag er kinokjeden allerede oppe på 80 prosent av salget i toppåret 2019.

– Dette kan bli veldig gøy. Bare i Oslo har vi solgt over 18.000 billetter, sier Berg.

Hun tror filmene som drar mest folk til kinosalen i dag vil være førpremieren på «Tre nøtter til Askepott», sammen med den siste James Bond-filmen og norske «Nordsjøen» og «Verdens verste menneske».

– «Tre nøtter til Askepott» er allerede utsolgt, og den tror jeg det er enorme forventninger rundt. Ellers har det gått veldig bra siden gjenåpningen.

– Som i gode, gamle dager

Espen Jørgensen er daglig leder for Kinoalliansen i Norge og Hamar Kino.

– Til nå har vi solgt over 3.000 billetter. Dette er som i gode, gamle dager, sier Jørgensen, som tror lørdag vil havne på samme nivå som før pandemien.

Han har ikke tall for hele Kinoalliansen, med 16 prosent markedsandel i Norge, men melder om gode forhold.

– Publikum stråler, og akkurat nå kan vi trekke pusten mens alle saler er i gang, forteller Jørgensen.

HØYT SALG: Kinokjeden Odeon venter å selge rundt 30.000 kinobilletter lørdag. Vis mer

Kan bli rekord for Odeon

Odeon (tidligere SF Kino) er den største kinokjeden i Norge. Selskapet driver kinoer i Lillestrøm, Moss, Oslo, Sarpsborg, Sandvika, Ski, Skien, Sotra og Ålesund.

Så langt på Kinodagen har de solgt 20.000 billetter.

– Vi regner med å lande opp mot 30.000, sier Jon Einar Sivertsen, kommersiell sjef hos Odeon.

Han tror de med det kan tangere, kanskje også overgå, rekorden fra 2018.

Til sammen har Nordisk Film og Odeon en markedsandel på rundt 50 prosent. Hvis resten av markedet selger like godt i løpet av lørdag, vil det være rund 120.000 nordmenn på kino i dag.

– Folk er klar til å komme seg ut igjen. Vi så at oktober i år ble sterkere enn noen tidligere oktober, og høstferien i år ble den beste siden 2016, sier Sivertsen.

Også han drar frem førpremieren på «Tre nøtter til Askepott», «Nordsjøen» og James Bond som trekkplaster. I tillegg nevner han Marvel-filmen «Eternals», som hadde premiere på onsdag.

– Publikum er veldig klar for kino, og de ser på kino som et trygt sted å være, sier Sivertsen, som alltid holder et øye på smittetallene.

Fra Trondheim opplyser daglig leder Arild Kalkvik i KinoNor at pågangen har vært stor lørdag.

– Trondheim kino har alt passert 10.000 besøk i dag, noe som er svært gledelige tall. Besøket har som ved andre kinoer tatt seg godt opp fra oktober, sier han til E24.

120 millioner mindre inntekt i fjor

Corona-smitte førte i fjor til et inntektstap på 190 millioner for Odeon. Selskapet endte likevel opp med et resultat på 9,65 millioner i pluss.

Samtidig fikk selskapet 6,5 millioner kroner i kontantstøtte fra staten. Det betyr at det kunne tilbakebetalt hele støttesummen uten å gå i minus.

– Har dere vurdert å tilbakebetale krisestøtten?

– Vi har hatt et underskudd første halvår i år, så vi avventer og ser hvordan situasjonen blir. Vi ser pandemien under ett, og det har per i dag ikke vært en problemstilling vi har tenkt på.

– Vil dere vurdere å betale tilbake krisestøtten hvis dere går med overskudd i år?

– Det skal godt gjøres, sier Sivertsen, på tross av de gode publikumstallene siden det norske samfunnet åpnet opp igjen for to måneder siden.