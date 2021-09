Største shoppefall siden desember 2020

Shoppingen falt for tredje måned på rad med en nedgang på 3,8 prosent i august.

PRIVAT FORBRUK er nå en viktig vekstdriver i norsk økonomi, selv om detaljhandelen har falt tre måneder på rad. Vis mer

Detaljhandelen falt 3,8 prosent i august, korrigert for normale sesongvariasjoner. Det er det største fallet siden desember 2020, ifølge SSB.

Et fall i dagligvarebransjen på 5,8 prosent var hovedårsaken til nedgangen.

På forhånd var det ventet en oppgang på 0,1 prosent, men det var stort sprik i prognosene fra −2,0 til +1,5 prosent, ifølge TDN Direkt.

Også i juli viste detaljhandelen et overraskende stort fall på 3,1 prosent.

Etter at koronapandemien traff Norge i mars 2020 har dagligvarebransjen omsatt på et mye høyere nivå enn før pandemien, med en topp i juli 2020.

– Endringene i nordmenns handlemønster har ført til store utslag i de sesongjusterte tallene, og omsetningsvolumet i detaljhandelen ligger fortsatt langt over nivåene som var før pandemien. I takt med at samfunnet nå åpnes helt opp forventer vi at deler av disse endringene reverseres, sier førstekonsulent Marie Skjeldås i SSB.

Hun tror nedgangen nå har sammenheng med gjenåpningen av samfunnet, som gjør at flere spiser ute på restauranter og i kantiner. I tillegg er det blitt lettere å dra over grensa til Sverige for å handle.

Nå kjøper vi mer penklær

Fall i salget av drivstoff trakk også ned i august. Relativt høye drivstoffpriser sammen med stadig større andel nullutslippsbiler bidrar til dette, skriver SSB.

På den andre siden var det en økning i salget av klær i august, som lenge var en bransje preget av pandemien og stengte butikker.

– Gjenåpningen av samfunnet kan tyde på at mange har begynt å handle pene klær igjen etter lang tid på hjemmekontor og lite sosiale sammenkomster, sier Marie Skjeldås.

Før dagens tall påpekte Handelsbanken at både det brede varekonsumet og ikke minst tjenestekonsumet har vist et solid oppsving i det siste. Dermed har det totalt sett vært sterk vekst i samlet privat konsum.

«Privat forbruk er den sterkeste vekstdriveren i norsk økonomi for øyeblikket», skrev meglerhuset i en analyse.

Bakteppet er den «tvungne» sparingen under pandemien, som nå er på full fart nedover igjen.

«Det vil vi se enda mer av i tiden fremover, nå med full gjenåpning.»