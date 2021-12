Har du enebolig? Da kan strømregningen øke med 30.000 kroner i vinter

For et typisk rekkehus kan den samlede strømregningen øke med nesten 12.000 kroner denne vinteren, gitt at den siste ukens priser holder seg. Leiligheter slipper billigere unna, mens eneboliger får en enda større ekstraregning.

En mager trøst er at nettleien i Oslo neste år ikke blir påvirket av strømprisen. Vis mer