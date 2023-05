SSB: Ikke sett lavere boligbygging på over 10 år

Man må tilbake til 2011 for å finne forrige gang det ble gitt tillatelse til å bygge så få boliger i Norge.

BYGGEBREMS: Det igangsettes og bygges svært lite i Norge.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det ble det gitt igangsettingstillatelse for 6065 boliger i løpet av årets første tre måneder.

Det er et fall på 24,7 prosent sammenlignet med første kvartal i 2022.

Forrige gang man så like svake tall i 2011 var markedet i ferd med å ta seg opp etter bunnivået etter finanskrisen.

Stigende prisnivå kombinert med høye renter gjør boligprosjektene kostbare for både utbygger og kjøper, skriver SSB. Denne usikkerheten har ført til skrinlegging og utsettelse av prosjekter, noe som reflekteres i igangsettingstallene.

Les også Nyboligsalget falt 35 prosent i april: – Vi er i en boligkrise

Om tallene for boligbygging faller videre, nærmer man seg tilstander som ligner finanskrisen.

Svak aprilmåned

Spesielt igangsettingen av nye eneboliger har tråkket på bremsen, viser tallene.

Siden første kvartal i fjor har antallet innvilgede tillatelser falt med 39,7 prosent.

I april ble det gitt igangsettingstillatelse til 1.107 nye boliger i april, en nedgang på 40,1 prosent sammenlignet med april i fjor.

Sist det ble registrert færre igangsettingstillatelser til nye boliger var i juni 2009.

Om man justerer for sesongvariasjon var det en nedgang på 45,7 prosent sammenlignet med forrige måned.

Les også Varsler «renteparadoks» – tror hevinger presser boligpriser opp

– Boligkrise

Salget av nyboliger har gått kraftig ned de siste månedene.

I april falt salget 35 prosent, etter allerede ha falt 44 prosent i mars.

Så langt i år er markedet tilnærmet halvert sammenlignet med fjoråret. Aktiviteten er samtidig på nivået under nedstengingen i pandemien.

– Vi er i en boligkrise, og det er skuffende at boligbyggingen ikke får drahjelp fra regjeringen i revidert nasjonalbudsjett, sa administrerende direktør Lars Jacob Hiim i Boligprodusentene da han la frem tallene for boligbygging for april.