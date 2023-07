Kutter prisen på Norges dyreste leilighet igjen: – Går fort i null

Boligen ble kjøpt i fjor høst, med håp om kjempegevinst. Megleren mener store deler av den potensielle kjøpegruppen har flyttet fra landet.

KUTT: Leiligheten har en prisantydning som er kuttet 12 millioner siden desember.

Det er fremdeles den dyreste leiligheten som ligger åpent ute for salg i Norge, men prisantydningen er kuttet med 12 millioner kroner.

Megleren som er ansvarlig for salget forteller at de fremdeles har håp om at selger skal kunne gå i null, men at de har lagt en plan for hva de skal gjøre om det heller ikke denne runden kommer en kjøper på banen.

Leiligheten ligger i fasjonabelt strøk i Oslo sentrum.

Kjøpere har flyttet

Tidligere landslagsspiller i fotball Håvard Nordtveit står som selger i prospektet, gjennom sitt selskap Howie as.

Leiligheten på Tjuvholmen i Oslo ble kjøpt for 76 millioner kroner i fjor høst, før den ble flippet og lagt ut for salg i desember.

Da var prisantydningen på 90 millioner kroner. Det gir en kvadratmeterpris på 302.500 kroner.

Den gang bekreftet megler overfor E24 at leiligheten ble kjøpt med hensikt om at den skulle flippes, det vil si at Nordtveit ikke har tenkt å bo i den selv men vil tjene raske penger på videresalg.

E24 har forsøkt å få en kommentar fra Nortveit, men har foreløpig ikke lykkes.

EIENDOMSINVESTOR: Håvard Nordtveit gikk inn i boligmarkedet etter at fotballkarrieren var over.

Boligen ble kjøpt med såkalt blankoskjøte, blankoskjøte,Et skjøte (dokumentet som brukes for å overføre fast eiendom til en ny eier) som er signert av selger, men hvor felt for kjøper står åpent for senere utfylling og tinglysing. Bruk av blankoskjøte er forbundet med risiko. Advokatfirmaet Ræder skriver på sine nettsider at kjøper blant annet kan risikere at selgers kreditorer tar utlegg i eiendommen. da slipper man å betale dokumentavgift om man får solgt den videre innen 12 måneder.

Hadde leiligheten blitt solgt raskt ville man sittet igjen med et solid overskudd. Nå har man senket forventningene, sier megler Dag-Rune Kristiansen i Beléven eiendomsmegler.

– Nå har vi en totrinns plan på gang, der vi først prøver å selge til 78 millioner, slik den ligger ute nå. Men vi har sett at siden denne ble kjøpt har det skjedd noe med store deler av kjøpegruppen. De har flyttet, sier Kristiansen.

Gitt kjøpesummen og dokumentavgiften på 2,5 prosent måtte Nordtveit ha punget ut 1,9 millioner kroner, hvis han hadde latt være å bruke blankoskjøte. Om leiligheten ikke selges innen ettårsfristen må regningen dermed betales.

Kristiansen sier de nå vurderer å selge det hele som to leiligheter, om det ikke kommer en kjøper på banen fort.

– Så det vi kommer til å gjøre om ikke går i denne omgang er å seksjonere den. Opprinnelig er det to leiligheter som er slått sammen. Det vil kreve litt, blant annet nytt kjøkken. Men det vil gå fint, og det skal også bli lettere å selge, sier han.

Megleren bekrefter at man nå har gitt opp å tjene store penger på salget.

– Slik den ligger ute nå, så går man fort i null, sier han.

Salg på norske luksusboliger

Kristiansen sier at meglere som jobber i den dyre enden av markedet merker at renten og prisene ellers i samfunnet har gått opp, og at det dermed ikke er like lett å selge luksusboliger.

Men den pågående kronekrisen kan derimot ha åpnet døren for andre mulige kjøpere.

– Det hører det med at det er veldig mye utenlandske henvendelser, sier han.

Megleren forteller at han opplever stor pågang fra utenlandske interessenter på andre eiendommer som ligger ute på markedet.

Og skal man tolke signalene, mener han at utlendinger med penger ser at de kan gjøre et godt kjøp i Norge, nå som kronen er svak.

– Det er snakk om amerikanere og tyskere, folk som handler med annen valuta. Det er klart, om du handler med euro om dagen så har du 15 prosent avslag, sier han.

Fjernet kunst

Leiligheten på Tjuvholmen har nå blitt reintrodusert til markedet flere ganger.

Først ble det blitt satt inn kunstverk i leiligheten, blant annet en original Munch til 5 millioner kroner.

Senere har kunsten blitt fjernet, og leiligheten har blitt lagt ut flere ganger med stadig lavere prisantydning.

Håvard Nortveit har gjort flere eiendomshandler på Tjuvholmen. Blant annet solgte han i oktober i fjor en leilighet for 48 millioner kroner, som fem måneder tidligere ble kjøpt for 36,5 millioner kroner, viser eiendomsregisteret.