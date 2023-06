Forbruksgjelden går ned: – Mange har prioritert å bruke feriepengene på nedbetaling

Nordmenns samlede gjeld er ned fra foregående måned, ifølge nye tall.

Den samlede rentebærende forbruksgjelden til nordmenn er på 125,7 milliarder kroner.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

I juni ble den rentebærende delen av forbruksgjelden, som hovedsakelig består av forfalt kredittkortgjeld og forbrukslån, redusert med 1,3 milliarder kroner, ifølge tall fra Gjeldsregisteret.

Sammenlignet med juni 2022 er det imidlertid en økning på 1,7 prosent i gjelden, til om lag 2,2 milliarder kroner.

– Selv om juni-tallene viser at mange har prioritert å bruke feriepengene på nedbetaling av kredittkortgjeld, ser vi også en vekst i forbrukslån, sier sjef i Gjeldsregisteret Egil Årrestad.

Forbrukslån økte med 1,7 prosent på årsbasis.

Les på E24+ Hallgeir Kvadsheim om den svake kronen: Slik kan du tilpasse deg

Den samlede forbruksgjelden til nordmenn er på 154,6 milliarder kroner, noe som er ned 1,2 prosent fra foregående måned.

Låner for å dekke ferieforbruk

Årrestad sier mange kan ha refinansiert fra dyr kredittkortgjeld til noe billigere forbrukslån, eller at de har tatt opp nye forbrukslån ved inngangen til ferietiden.

– Bildet er sannsynligvis sammensatt, men utviklingen tyder på at flere har tatt opp forbrukslån for å dekke høye husholdningskostnader og forbruk i ferietiden, sier han.

Nedgangen i juni kommer fra både forfalt- og ikke-forfalt «kredittkortgjeld», og skyldes mest sannsynlig at mange har prioritert å bruke feriepengene på nedbetaling av dyr «kredittkortgjeld», ifølge registeret.

– Sett i lys av at vi har et vesentlig høyere gjeldsnivå med flere

som sliter med økonomien nå enn for ett år siden, er dette en positiv utvikling med tanke på forebygging av gjeldsproblemer, sier Årrestad.

Stor belåningsgrad

Norske husholdninger er særlig eksponert for endringer i renter gjennom stor belåningsgrad, og ved forrige rentebeslutning klinket Norges Bank til med en dobbel heving.

Gjeldsbelastningen er høy både historisk og sammenlignet med andre land.

Ifølge SSB hadde nordmenn 4.205 milliarder kroner i gjeld ved utgangen av april i år, mens tolvmånedersveksten lå på 5,3 prosent.