Tror på høyere rentetopp: – Nordmenn ønsker å bruke penger på bolig

De ferske boligtallene peker i retning av sjeføkonomenes forventninger om kommende rentehevinger. Handelsbanken tror vi skal lenger opp enn toppen Norges Bank ser for seg.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

– Hadde vi bare sett på rentebanen, skulle boligprisene ha vært kraftig ned. Dette viser at det er andre krefter enn renten i sving. Vi har høy nominell inntektsvekst, befolkningsvekst og et stramt boligtilbud, sier sjeføkonom Marius Hov i Handelsbanken til E24.

Tallene fra mars viser at boligprisene fortsetter å stige, med en oppgang på 1,2 prosent. Sesongjustert er prisene opp 0,5 prosent. Hittil i år har prisene steget 5,8 prosent.

– Dette er sterke tall. Det vitner om et boligmarked som klarer seg svært godt i lys av den kraftige renteoppgangen, sier sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland, til E24.

Kjersti Haugland i DNB.

– Ønsker å bruke penger på bolig

Haugland nevner også de unormalt lave arbeidsledighetstallene som en årsak til de sterke boligtallene, samt oppsparingen av midler under pandemien.

– Hvordan det kunne gå sånn som dette, må vi lete i forklaring i tilstanden til norsk økonomi. Det er fremdeles et sterkt jobbmarked. Selv om renten stiger, så føler nok mange at de fremdeles har god økonomi. Og nordmenn ønsker å bruke å penger på bolig.

Eiendom Norge beskriver prisveksten som «kraftig oppgang» i sin månedlige pressemelding. Hov påpeker på at det tar tid før rentehevingene virkelig går ut over lommeboken til folk flest.

Handelsbankens prognoser ligger allerede høyere enn Norges Banks rentetopp på 3,5 prosent. Det er rentemøter i Norges Bank både i mai og juni.

– I våre prognoser tror vi at renten går opp til 3,75 prosent til høsten. Det står vi for. Boligpristallene som kom i dag endrer ikke voldsomt på dette, men det var ventet nullvekst, sier han.

Marius Hov i Handelsbanken.

Andre faktorer kan spille inn

Haugland mener dette først og fremst understøtter forventningene om at renten skal opp i mai, og heves enda en gang en i juni, slik at vi får en rentetopp på 3,5 prosent.

I motsetning til Hov har ikke DNB foreløpig sett videre mot en ny rentetopp.

– Dette understøtter vår forventning om at renten skal opp i mai, og heves enda en gang en i juni, slik at vi får en rentetopp på 3,5 prosent, sier Haugland, før hun legger til:

– Men vi tar høyde for at bankuro kan jo bidra til å dempe utviklingen i landene rundt oss, og det kan dempe rentepresset her, sier Haugland.

Både Hov og Haugland tror boligtallene vil dempe seg noe fremover, men ikke voldsomt.

– Jeg tror nok vi skal ha en utflating i boligprisene gjennom året. Vi skal ikke fortsette å se så solid boligprisutvikling. Men jeg tror heller at vi får en normalisering, og at vi får en utflating i de sesongjusterte tallene, sier Haugland.

Tror ikke på stort fall

Hov mener Norges Bank må nok nå rentetoppen før vi sier at boligprisbunnen er nådd.

– Vi har lagt til grunn at det kan bli noe svakere utover våren, men vi ser ingen tegn til et fall på 10 til 15 prosent sett i lys av renteøkningene. Over halvparten av nedgangen vi venter i år, regnet som årsgjennomsnitt, er forklart av et negativt overheng ved inngangen av året.