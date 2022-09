Tydelig kronesvekkelse: – Kronen får lide

Kronekursen fortsetter å svekke seg mot den amerikanske dollaren. Rentemøtet i den amerikanske sentralbanken kommende uke kan være dårlig nytt for den norske kronen

Valutastrateg Nils Kristian Knudsen.

Én amerikansk dollar koster tirsdag morgen 10,22 norske kroner i valutamarkedet. Dermed har kronen svekket seg kraftig siden midten av august hvor du måtte ut med 9,5 kroner for én dollar.

Siden starten av uken har kronekursen svekket seg og ligger nær det forrige toppnivået 12. juli.

– Det vi ser nå, og har sett i dag er helt i tråd med det usikre bildet som ligger der, sier Nils Kristian Knudsen, som er rente- og valutastrateg i Handelsbanken.

Bildet han snakker om er en stor usikkerhet knyttet til konjunktur og resesjonsrisiko.

– Vi må nok belage oss på at markedene er fortrolige med en litt svak krone, men det som egentlig er «caset» er at dollaren er veldig sterk, sier han.

Dollar har styrket seg i det siste, også mot den norske kronen.

Kan fort snu

Valutastrategen påpeker at dollaren ofte regnes som en trygg havn i usikre tider. Det skyldes blant annet at de globale markedene gjerne gjør det dårligere relativt til for eksempel den brede amerikanske S&P500 indeksen.

– Markedene søker inn i en sterk dollar som igjen virker som en brems på andre lands økonomier, sier han.

Knudsen mener det kan snu raskt for den norske kronen.

– Den norsk kronen er en veldig liten valuta. Med en gang du får en eller annen litt positiv vri inn i markedet går kronen ganske hurtig tilbake. Da er du fort nede mot ti blank igjen, sier han med henvisningen til dollaren.

Rentemøte

Onsdag denne uken er det duket for rentemøte i den amerikanske sentralbanken. Analytikere venter at Federal Reserve (Fed) vil sette opp renten med 0,75 prosentpoeng i et forsøk på å få bukt med den stadig stigende inflasjonen.

– Det viktigste for kronen i det klimaet som er nå er det som blir sagt fra Fed, og hvordan det påvirker sentimentet for investorer fremover, sier valutastrategen.

– Er det positivt eller negativt for kronen med økte renter?

– Hvis rentene stiger av de rette årsakene, så er det bra. Men sånn som det er nå så er det ikke helt bra. Nå er markedene litt på tå og hev. Da blir det usikkert, og kronen får lide litt under det.

Sterk dollar

Én euro koster 1,0023 dollar tirsdag morgen. Euroen har hentet seg noe inn siden starten av september da euroen kostet så lite som 0,9897 dollar. Det var den svakeste noteringen på 20 år for den europeiske valutaen.

– På kort sikt er euroen preget av veldig mye usikkerhet. Både geopolitikk, energisikkerhet og priser.

Skal du kjøpe én euro med norske kroner må du betale 10,24 kroner. Den norske kronen har svekket seg siden slutten av august hvor du kun måtte betale 9,79 kroner. Både kronen og euroen har svekket seg mot dollaren.

– Denne situasjonen kan vedvare helt til markedene begynner å endre karakter. Det skjer ikke over natten. Det underliggende i markedet her er at man foretrekker dollar, sier valutastrategen.