Oljefondet passerte 15.000 milliarder kroner

Svakere kronekurs og oppgang i aksjemarkedene de siste dagene, løfter Oljefondet til nye høyder.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

For en drøy måned siden passerte Oljefondet 14.500 milliarder kroner for første gang.

På formiddagen torsdag 18. mai viser fondets uoffisielle telleverk at fondet har passert 15.000 milliarder kroner.

Ved nyttår var den samlede verdien på 12.429 milliarder kroner. Dermed har fondet på i underkant av fem måneder vokst med over 2.500 milliarder kroner.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med NBIM NBIM Norges Bank Investment Management. for å få bekreftet at dette er første gang fondet passerer milepælen. Foreløpig har ikke fondet besvart våre henvendelser.

Les på E24+ Sluttet i fast jobb - tredoblet lønnen

Svakere krone

Kronekursen har vært en utslagsgivende årsak til at fondet har vokst betraktelig i størrelse siden nyttår. I første kvartal bidro kronekursen til at fondet økte med 755 milliarder kroner.

Siden den gang har kronen fortsatt å svekke seg. Torsdag ettermiddag koster en dollar 10,84 kroner, noe som er historisk høye nivåer, om man ser bort fra enkelte dager i starten av pandemien.

Årsaken til at fondet er så sensitivt til valutabevegelser finner man i at fondet investeres over hele verden, og særlig i USA.

Rundt 30 prosent av fondets samlede investeringer var ved nyttår investert i amerikanske aksjer, mens 12,1 prosent av investeringene var i amerikanske rentepapirer. Fondet eide da også nesten 450 eiendommer i landet.

I tillegg til kronekursen har aksjemarkedene både i Asia, Europa og USA steget markant det siste døgnet. Det har skjedd etter at president Joe Biden og andre ledende politikere i USA har uttalt at de ikke tror landet vil misligholde gjeldstaket.