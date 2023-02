Stor økning i jobbsøk på Finn.no

I lang tid har det vært mange flere ledige jobber enn jobbsøkere. Nå mener jobb-sjefen i Finn.no at den trenden er på vei til å snu.

Leder for Finns jobbavdeling, Christopher Ringsvold, melder om stor økning i antall jobbsøkere på plattformen deres.

Langt flere enn før er på jakt etter ny jobb. Det viser nye tall fra nettstedet Finn.no.

Antall brukere som så på stillingsutlysninger på jobbportalen deres i januar økte med hele 20 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Leder for Finns jobbavdeling, Christopher Ringsvold, mener det viser at noe er i ferd med å snu i den norske økonomien.

Folk er redd for å miste jobben

– Det er tydelige tegn på omslag i arbeidsmarkedet. Vi har gått fra en eksepsjonell økning i antall jobber til at det blir flere mulig søkere.

Rongsvold forklarer dette med to ting:

Det ene er at arbeidsledigheten er gått noe opp. Det gjør at flere er på utkikk etter ny jobb.

Det andre er at flere er bekymret for å miste jobben sin og dermed ønsker å være føre var ved å se på muligheten for ny jobb.

– Man leser stadig om selskap som nedbemanner innen ulike sektorer, og da ser vi at det blir flere aktive søkende på arbeidsmarkedet, sier han.

Dette søker folk etter

I januar begynner den store jakten på sommerjobb. Derfor troner «sommerjobb» på toppen over søkeordene hos Finn.no for årets første måned.

Utenom dette ordet er det mye de samme søkeordene folk brukte i desember og januar. Dette var de mest søkte ordene:

jurist

offshore

Equinor

sykepleier

sjåfør

psykolog

lagermedarbeider

McDonalds

deltidsjobb

Søkeordene viser ikke det fulle bildet av hvilke jobber folk ser etter eller sender søknad på. Det går også an å finne jobber uten å bruke søkeord.

Trenden snur

Samtidig som det er en stor økning i antall som er på utkikk etter ny jobb, er tallet på nye stillinger fortsatt høyt. Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at det var hele 114.000 ledige stillinger i fjerde kvartal i fjor. Altså, det er for mange ledige stillinger i forhold til hvor mange som ser etter jobb.

Ringsvold tror det er på vei til å snu nå. Antall jobbsøkere går opp. Samtidig ser de at antall stillingsannonser går ned. I en pressemelding skriver de at de mener dette skyldes «prisvekst på strøm, varer og tjenester og økte renter som har gjort at aktiviteten innen en rekke bransjer avtar».

– Det betyr at tilbud og etterspørsel er på vei til å møtes.

42 prosent ser etter ny jobb

Fredag skrev E24 at hver fjerde nordmann er bekymret for å miste jobben sin. Undersøkelsen er gjort av bemannings- og konsulentbyrået Randstad. De ser også at 42 prosent av de som er redd for jobben sin, er på utkikk etter ny jobb.

Markedsdirektør Christian Børresen i Randstad mener det legger ekstra stort ansvar på arbeidsgivere.

– Hvis 42 prosent av dine ansatte skulle bytte jobb, så ville du fått en enorm turnover. Jeg vil anbefale alle ledere at dersom det ikke er grunn til usikkerhet, så vil jeg være tydelig på det i forhold til mine egne ansatte, sier han.

Finn.no er en del av Schibsted-konsernet, som også eier Aftenposten og E24.